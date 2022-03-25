«Дианка осталась в живых только одна, раненая, мамочка её прикрыла». История девочки из Украины

Они 8 лет вздрагивали от взрывов, прятались в подвалах и убежищах, часто оставались один на один со своими проблемами и бедами, но больше им ничего не грозит. В Беларуси окажут поддержку на должном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детский реабилитационный центр под Минском принял 26 человек из ДНР, среди которых дети-инвалиды, беременные женщины, их дочери и сыновья.

Любовь Попкова, несмотря на последние 8 лет тяжелой жизни, – бабушка четверых внуков. Родом они из Харцызска, города в центральной части Донецкой области. В 7 километрах от дома находится теплостанция. Туда, как к себе домой, летят «Точки У». Чаще всего после заката, и со страшным гулом. Впрочем, бессонные ночи не самое страшное, что случалось с большой семьей Любови Никитичны. В 2014 году ее сын вывез семью к родственникам жены в село Успенка. Там, по слухам, было спокойнее. Недалеко от границы они переждали самые страшные обстрелы, думали, что все позади. На обратном пути на обочине заметили лежавшего украинского солдата. Мужчина остановился, поделился водой. Это было последнее доброе дело, которое успел совершить сын Любови Попковой. Детей-инвалидов из ДНР разместили под Минском. Как помогают беженцам? Подробнее.

Любовь Попкова:

А потом, когда назад ехали, их расстреляли. Дианка осталась в живых только одна, раненая. Мамочка их прикрыла. Сами они все погибли. Так как Дианка потеряла всю семью. Маму, папу, бабушку вторую потеряла и сестричку старшую. На тот момент Дашенке было 14 лет. Диане четыре. У них шансов не было выжить. Дианку мама если бы не закрыла, кто знает, что было бы.