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AG: Украинцы хотят нового президента, что повышает уязвимость Зеленского

13 сентября 2025 11:05
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AG: Украинцы хотят нового президента, что повышает уязвимость Зеленского-0

Желание украинцев избрать нового президента делает Зеленского уязвимым, пишет РИА Новости со ссылкой на American Greatness.

В материале указано, что граждане Украины, устав от продолжения боев, намерены избрать нового президента страны и мирно урегулировать конфликт. По этой причине Зеленский предстает как уязвимый действующий президент «с извращенным стимулом: продолжать медленно продвигать мирный процесс, доить западных налогоплательщиков и откладывать выборы», – подчеркивает AG.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

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