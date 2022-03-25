Лукашенко: «Надо подбирать людей, ребят таких нормальных, их хватает, которые просто честно будут работать»

Новости Беларуси. Беларусь не может и не должна проиграть в глобальной информационной войне. Об этом 25 марта заявил Президент Беларуси во время совещания, посвященного работе СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Красном зале Дворца Независимости – руководство крупнейших информагентств и телеканалов, чиновники, глава профильного ведомства.

Стоит ли призывать и громко кричать о том, что соцсети надо в бан? Очень спорный вопрос. По итогу мы не станем резко читающей нацией и тем более не станем читать только правду. От фейков, к сожалению, не избавиться. Этому явлению уже более 300 лет. А вот, скажем так, медиагигиеной заниматься надо бы каждому. Фактчекинг – уж очень полезный навык современности.