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Лукашенко: «Надо подбирать людей, ребят таких нормальных, их хватает, которые просто честно будут работать»

25 марта 2022 16:55
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Новости Беларуси. Беларусь не может и не должна проиграть в глобальной информационной войне. Об этом 25 марта заявил Президент Беларуси во время совещания, посвященного работе СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Красном зале Дворца Независимости – руководство крупнейших информагентств и телеканалов, чиновники, глава профильного ведомства.  

Стоит ли призывать и громко кричать о том, что соцсети надо в бан? Очень спорный вопрос. По итогу мы не станем резко читающей нацией и тем более не станем читать только правду. От фейков, к сожалению, не избавиться. Этому явлению уже более 300 лет. А вот, скажем так, медиагигиеной заниматься надо бы каждому. Фактчекинг – уж очень полезный навык современности.  

Лукашенко: «Надо подбирать людей, ребят таких нормальных, их хватает, которые просто честно будут работать»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Я иногда смотрю ваши эти, наши «Желтые сливы» – бомбят со всех сторон. Ну, настолько умные там… Коллектив же вообще, как мне докладывают, несколько человек, но настолько в точку иногда врежут, что запоминаешь на всю жизнь. У меня информации в голове море, и то я некоторые их фразы и выражения запоминаю. Поэтому надо подбирать людей, ребят таких нормальных, их хватает, которые просто честно будут работать.  

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# СМИ Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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