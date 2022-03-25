Лукашенко: «Надо подбирать людей, ребят таких нормальных, их хватает, которые просто честно будут работать»

Новости Беларуси. Беларусь не может и не должна проиграть в глобальной информационной войне. Об этом 25 марта заявил Президент Беларуси во время совещания, посвященного работе СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Красном зале Дворца Независимости – руководство крупнейших информагентств и телеканалов, чиновники, глава профильного ведомства.
Стоит ли призывать и громко кричать о том, что соцсети надо в бан? Очень спорный вопрос. По итогу мы не станем резко читающей нацией и тем более не станем читать только правду. От фейков, к сожалению, не избавиться. Этому явлению уже более 300 лет. А вот, скажем так, медиагигиеной заниматься надо бы каждому. Фактчекинг – уж очень полезный навык современности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я иногда смотрю ваши эти, наши «Желтые сливы» – бомбят со всех сторон. Ну, настолько умные там… Коллектив же вообще, как мне докладывают, несколько человек, но настолько в точку иногда врежут, что запоминаешь на всю жизнь. У меня информации в голове море, и то я некоторые их фразы и выражения запоминаю. Поэтому надо подбирать людей, ребят таких нормальных, их хватает, которые просто честно будут работать.
Читайте также:
«Давайте взвесим за и против». Лукашенко о возможности блокировки в Беларуси YouTube и соцсетей
Гендиректор СТВ: наш коллектив нацелен сохранить то, что было достигнуто, развивать новые медиа и стримы
Лукашенко: потоки самой наглой и дикой лжи льются на людей из интернета. Про нормы журналистики никто не вспоминает