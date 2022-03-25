Президент: беглые поехали в Украину формировать добровольческие отряды. Так кто там сегодня реально воюет?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы видите, как против нас работают. Вот я обзоры читаю каждый раз. Я поручил, чтобы его передавали и руководителям СМИ, чтобы вы тоже их смотрели. Ну, то, что я могу вам передать. Вы видите, как они работают. Они уже выходят (вот сегодня мне доложили) на МЧС, звонят в МЧС, матери, еще там кому-то, работнику МЧС: «Вот ты пойдешь в Украину – погибнешь. Тебе сколько за это твоей семье заплатить? Может, квартиру, еще чего-то?» Слушайте, 1 020 раз говорил о том, что нет у нас планов воевать в Украине. Но тема горячая. Белорусы на генетическом уровне не приемлют войны. И вот они сейчас за это начали цепляться. Мы должны красиво на это отвечать, разумно. В советские времена не только о пропаганде говорили, но и о контрпропаганде. Я этим занимался в советские времена, поэтому мне это близко. И на это надо реагировать спокойно, но только не оправдываться. Покажите их. Вот сегодня целая делегация от беглых, поехали в Украину. Чего поехали? Поехали добровольческие отряды посещать и формировать для войны в Украине. Так кто в Украине сегодня реально воюет? Ну и потом, не забывайте то, что сейчас шквал пошел по зарубежью, я смотрю. Беларусь в НАТО вчера обсуждали: Беларусь будет втянута в войну, вот она будет воевать. Это не зря делается. Таким образом готовится общественное мнение.

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