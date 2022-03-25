Президент Беларуси: мы не врём, мы даже не приукрашиваем, у нас достаточно инфоповодов и фактов

Новости Беларуси. Беларусь не может и не должна проиграть в глобальной информационной войне. Об этом 25 марта заявил Президент Беларуси во время совещания, посвященного работе СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Знаете, мы в уникальной ситуации. Единственная, можно сказать (пусть не обидятся другие), из всех цивилизованных стран, которая прилично выглядит. Мы не врем, мы даже не приукрашиваем что-то. У нас достаточно инфоповодов и фактов для того, чтобы их просто честно и достоверно преподнести всей мировой общественности, не только нашей публике. Всей мировой общественности. Пусть смотрят, завидуют. Ну так и надо пропагандировать это. Чего мы боимся? Не знаю, почему оболгали и осквернили это слово. Всегда была, есть и будет пропаганда. Но нам желательно пропагандировать все лучшее. У нас хватает этого добра.