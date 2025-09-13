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Прокурорские работники со всей Беларуси почтили память героев у Кургана Славы в Гродно

13 сентября 2025 10:48
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Единство через память и спорт. Митинг на Кургане Славы в Гродно собрал семьи прокурорских работников со всей страны. Так в городе над Неманом стартовал традиционный праздник, который проходит накануне Дня народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прокурорские работники со всей Беларуси почтили память героев у Кургана Славы в Гродно-2

Почти 150 участников возложили цветы и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. К трогательному мероприятию присоединились учащиеся специализированных прокурорских классов.

Прокурорские работники со всей Беларуси почтили память героев у Кургана Славы в Гродно-4

Владимир Клишин, заместитель прокурора Гродненской области:
В годы Великой Отечественной войне и в послевоенный период фашисты, их пособники устроили на нашей земле геноцид. Массовые убийства стали нормой. Не жалели ни стариков, ни женщин, ни детей. Три миллиона жизней белорусов – это горькая цена, которую нам пришлось заплатить за то, чтобы быть свободным, единым белорусским народом. И это мы должны помнить всегда, потому что народ, который не знает своей истории – не имеет будущего.

Один из основных этапов семейного праздника – спортивный. Работники прокуратуры и их родные с удовольствием приняли участие в увлекательных стартах.

# Прокуратура Беларуси # Великая Отечественная война # День народного единства

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