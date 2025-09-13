Генпрокуроры Беларуси и России договорились о совместной работе по защите исторической правды

Данные вопросы как никогда актуальны в связи с агрессивной политикой Запада по насаждению своих псевдоценностей. Взаимодействие Беларуси и России в сфере укрепления традиционных духовно-нравственных постулатов, увековечение памяти защитников отечества – обсуждалось на заседании Объединенной коллегии генеральных прокуратур двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.