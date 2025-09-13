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Генпрокуроры Беларуси и России договорились о совместной работе по защите исторической правды

13 сентября 2025 10:48
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Данные вопросы как никогда актуальны в связи с агрессивной политикой Запада по насаждению своих псевдоценностей. Взаимодействие Беларуси и России в сфере укрепления традиционных духовно-нравственных постулатов, увековечение памяти защитников отечества – обсуждалось на заседании Объединенной коллегии генеральных прокуратур двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуроры Беларуси и России договорились о совместной работе по защите исторической правды-2

Оно прошло в Суздали. По итогам встречи подготовлено решение о необходимости принятия дополнительных совместных мер по совершенствованию практики прокурорского надзора за предупреждением, выявлением и расследованием противоправных действий, направленных на продвижение деструктивной идеологии, пресечению фактов использования площадок известных маркетплейсов для распространения нацистской символики и атрибутики.

# Генеральная прокуратура Республики Беларусь # Беларусь-Россия

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