Новости по тегу #Владимир Перцов

Первый заместитель главы Администрации Президента почтил память погибших в Великой Отечественной.
В формате открытого диалога обсудили значение Дня народного единства – самого молодого государственного праздника.
Новый центр – это современная специализированная аудитория, разделенная на три функциональные зоны.
Участвуют работники республиканских и региональных СМИ со всех уголков страны, а также организаций системы Министерства информации и пресс‑служб государственных органов.
Первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси поставил перед региональными СМИ ряд задач: обозначить проблемные темы, найти точки роста в медиапространстве по экотематике, а главное – вести открытый диалог с аудиторией.
Англоязычный вариант выпустили в ответ на многочисленные запросы из-за рубежа. С момента выхода оригинального русскоязычного издания к нему проявляли огромный интерес на внешнем контуре.
Подростки из разных стран приехали, чтобы вместе с белорусами поклониться общему подвигу предков.
Беларусь сохраняет статус одной из самых читающих наций и удерживает лидирующие позиции в Европе и СНГ по количеству изданных книг на душу населения.
Это не просто церемония и не просто награды. Это пульс индустрии, снятый крупным планом, ее высота, покорить которую стремится каждый, кто дарит нам голубые экраны.
Лучшие новости страны! Этот статус официально подтвердило жюри XVI Национального конкурса «Телевершина».
На Falcon Club Arena развернулось главное медийное событие двухлетия.
Форум – это возможность для белорусских медиа поделиться наработками и определить пути развития журналистики, а также, поздравить тех, чье слово уже бьет четко в цель.
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