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Новости по тегу #Владимир Перцов

Владимир Перцов возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь славы» в Нижнем Новгороде
14 сентября 2026 13:52

Владимир Перцов возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь славы» в Нижнем Новгороде

Идет борьба посредством новых медиа! Перцов выступил на Едином дне информирования в колледже Борисова
10 сентября 2026 13:38

Идет борьба посредством новых медиа! Перцов выступил на Едином дне информирования в колледже Борисова

Центр военно-патриотического воспитания открыли в Международном университете «МИТСО»
01 сентября 2026 11:33

Центр военно-патриотического воспитания открыли в Международном университете «МИТСО»

Более 500 представителей белорусских СМИ участвуют в республиканской спартакиаде
29 августа 2026 11:10

Более 500 представителей белорусских СМИ участвуют в республиканской спартакиаде

Владимир Перцов встретился с руководителями СМИ Витебской области
20 августа 2026 13:46

Владимир Перцов встретился с руководителями СМИ Витебской области

Английскую редакцию книги «Наш Президент» представили в МИД Беларуси
29 июля 2026 13:34

Английскую редакцию книги «Наш Президент» представили в МИД Беларуси

Участники проекта «Поезд Памяти» посетили мероприятия на Кургане Славы
03 июля 2026 16:52

Участники проекта «Поезд Памяти» посетили мероприятия на Кургане Славы

Перцов: несмотря на развитие цифровых медиа, молодые люди выбирают печатную книгу
04 июня 2026 13:56

Перцов: несмотря на развитие цифровых медиа, молодые люди выбирают печатную книгу

Главное медийное событие года – как прошел Национальный телевизионный конкурс «Телевершина»
01 июня 2026 14:23

Главное медийное событие года – как прошел Национальный телевизионный конкурс «Телевершина»

«Телевершина-2026»: как прошло главное медиасобытие Беларуси?
30 мая 2026 08:05

«Телевершина-2026»: как прошло главное медиасобытие Беларуси?

Дорожка, камеры, софиты: как прошла «Телевершина-2026». Собрали главное
29 мая 2026 19:15

Дорожка, камеры, софиты: как прошла «Телевершина-2026». Собрали главное

Перцов: медиасообщество должно активно принимать все изменения, которые происходят в медиаландшафте страны
15 мая 2026 11:03

Перцов: медиасообщество должно активно принимать все изменения, которые происходят в медиаландшафте страны