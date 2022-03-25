Лукашенко: «Нам надо заниматься оптимизацией на каналах. Надо оставлять тех людей, в которых вы абсолютно уверены»

Новости Беларуси. Беларусь не может и не должна проиграть в глобальной информационной войне. Об этом 25 марта заявил Президент Беларуси во время совещания, посвященного работе СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Красном зале Дворца Независимости – руководство крупнейших информагентств и телеканалов, чиновники, глава профильного ведомства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нужно, сохраняя журналистские коллективы, находить новых людей – молодых, креативных и, самое главное, патриотично настроенных. Должна быть преемственность. Я глубоко убежден, что нам надо заниматься оптимизацией на каналах. Надо оставлять тех людей, в которых вы абсолютно уверены. Так вы соберите своих, надежных, которые не дрогнули в 2020 году. Сядьте, эти ребята. Денег лишних нет. У нас есть некий излишек людей. Давайте определимся, с кем будем завтра работать. И коллективно примете решение. Поэтому вы определитесь, кто будет работать и оптимизируйтесь настолько, насколько это нужно и сегодня возможно, тогда и зарплата будет.

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Лукашенко: «Надо подбирать людей, ребят таких нормальных, их хватает, которые просто честно будут работать»

Президент Беларуси: мы не врем, мы даже не приукрашиваем, у нас достаточно инфоповодов и фактов