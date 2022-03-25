«Идёт существенный отток рекламодателей». Перцов поделился деталями после совещания с Президентом

Новости Беларуси. Беларусь не может и не должна проиграть в глобальной информационной войне. Об этом 25 марта заявил Президент Беларуси во время совещания, посвященного работе СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Красном зале Дворца Независимости – руководство крупнейших информагентств и телеканалов, чиновники, глава профильного ведомства.

В сложившейся ситуации каждый должен думать о собственном развитии. На поддержку со стороны государства, конечно, можно рассчитывать, но лишь под конкретные проекты и только в случае, если собственные возможности исчерпаны. Что касается экономических перспектив белорусских медиа, очевидно, что с учетом санкционного давления ситуация на рекламном рынке не стала проще. На рассмотрение главе государства внесен проект указа, призванный отрегулировать вопросы рекламы в СМИ. Подробнее деталями с журналистами уже после совещания поделился Владимир Перцов. Известно, что в проекте указа уже проработаны меры, чтобы белорусские СМИ продолжали достойно работать и развиваться.