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«Идёт существенный отток рекламодателей». Перцов поделился деталями после совещания с Президентом

25 марта 2022 18:54
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Новости Беларуси. Беларусь не может и не должна проиграть в глобальной информационной войне. Об этом 25 марта заявил Президент Беларуси во время совещания, посвященного работе СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Красном зале Дворца Независимости – руководство крупнейших информагентств и телеканалов, чиновники, глава профильного ведомства.  

«Идёт существенный отток рекламодателей». Перцов поделился деталями после совещания с Президентом-1

В сложившейся ситуации каждый должен думать о собственном развитии. На поддержку со стороны государства, конечно, можно рассчитывать, но лишь под конкретные проекты и только в случае, если собственные возможности исчерпаны. Что касается экономических перспектив белорусских медиа, очевидно, что с учетом санкционного давления ситуация на рекламном рынке не стала проще. На рассмотрение главе государства внесен проект указа, призванный отрегулировать вопросы рекламы в СМИ.  

Подробнее деталями с журналистами уже после совещания поделился Владимир Перцов. Известно, что в проекте указа уже проработаны меры, чтобы белорусские СМИ продолжали достойно работать и развиваться.  

«Идёт существенный отток рекламодателей». Перцов поделился деталями после совещания с Президентом-4

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:  
Указ работал бы в обычный период, но вы знаете, что с 24 февраля идет существенный отток рекламодателей, не только с белорусского, но и с российского рынка. Причем парадокс заключается в том, что те бренды и транснациональные компании, которые производят товары народного потребления, канцтовары, фастфуд, ушли с российского рынка, но на белорусском они все еще работают. Но рекламные бюджеты убрали и с российского, и с белорусского рынка. Поэтому еще один нормативный акт нам предстоит доработать, чтобы деньги, заложенные в каждый продукт, который покупает наш белорусский покупатель, и услугу, которую он оплачивает, деньги, которые заложены в этом продукте и услуге на рекламу, из этого рекламодателя, который не хочет рекламироваться, достать. Что касается сбора за рекламу и создание такого целевого фонда на создание национального контента, пока, конечно, база налогообложения не такая большая. В обычный период это было бы 30 и более миллионов рублей, поскольку рекламный рынок немножко схлопнулся, это не более 9. Но в обычный период нормальной работы рекламного рынка это тоже будет действенный метод по стимулированию национальных СМИ для создания национального медиапродукта.  

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# СМИ Беларуси # общество # Владимир Перцов # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Фотофакт

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