Гендиректор СТВ: наш коллектив нацелен сохранить то, что было достигнуто, развивать новые медиа и стримы

Новости Беларуси. Беларусь не может и не должна проиграть в глобальной информационной войне. Об этом 25 марта заявил Президент Беларуси во время совещания, посвященного работе СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Красном зале Дворца Независимости – руководство крупнейших информагентств и телеканалов, чиновники, глава профильного ведомства. Однако Александр Лукашенко изначально ориентировал на то, что звучащие тезисы касаются не только массмедиа, но и других сфер.

Впрочем, в центре внимания не только экономический аспект, но и кадровый вопрос, а также творческий процесс. В условиях полномасштабной информационной войны нужно искать новые формы работы с нашим главным оружием, способным повергнуть фейки оппонентов, – правдой. В эпоху постправды, каким бы ни было давление извне, белорусы должны получать достоверную информацию.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Нацелен коллектив СТВ сохранить прежде всего все, что было достигнуто в таком глобальном масштабе, и уходить в новые медиа, то есть развивать стримы в большей степени. По анализу, который проводился, они довольно-таки актуальны, их реально смотрят, потому что большинство ходят уже с гаджетами, особенно молодежь и прочие. Смотреть это в стримах в YouTube, в социальных сетях. Понятное дело, что мы сейчас должны ориентироваться на российский рынок, на российские социальные сети. Потому что понятно, если говорить про коллективный Запад, они в любой момент могут нас заблокировать, забанить, как это модно и правильно сейчас говорить. Поэтому исходим из того, что мы должны идти в Сеть и развивать там свою авторскую журналистику.