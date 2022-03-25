«Давайте взвесим за и против». Лукашенко о возможности блокировки в Беларуси YouTube и соцсетей

В сложившейся ситуации каждый должен думать о собственном развитии. На поддержку со стороны государства, конечно, можно рассчитывать, но лишь под конкретные проекты и только в случае, если собственные возможности исчерпаны. Что касается экономических перспектив белорусских медиа, очевидно, что с учетом санкционного давления ситуация на рекламном рынке не стала проще. На рассмотрение главе государства внесен проект указа, призванный отрегулировать вопросы рекламы в СМИ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Развитие, конкретный план под конкретную задачу. Вы видите, как грубо против нас воюют. Демонизируют и Москву, и Минск официальные перед остальным миром. Переплюнули уже даже Шарпа и Геббельса. Потоки откровенной, самой наглой и дикой лжи льются на людей из интернета. Забыты все приличия. Про нормы журналистики, профессиональную ответственность вообще никто не вспоминает.

Вижу, как мы все чаще перехватываем повестку в интернете. Белорусские ведущие телеканалы, «Советская Беларусь», БЕЛТА – заметно это. Но говорить, что наша информация там доминирует, что мы там побеждаем, пока, наверное, преждевременно. Наверное, нам и не надо такие задачи ставить, чтобы там победить. Мы должны там присутствовать со своей информацией. Если эта информация будет нормальной, на потребу мировому сообществу, ее заметят. Конечно, заблокировать ведущие площадки –YouTube, некоторые социальное сети, как это сделали в России, или поставить «золотой щит», как в Китае, теоретически возможно в любое время. Но я вас, опять же, публично призываю к тому, что прежде чем сделать какой-то шаг, давайте взвесим за и против, что мы получим от этого. Ну да, заблокировали завтра. Если там нас вообще нет и все, что там делается, во вред и в перспективе еще больший будет вред, тогда принимайте решение. Если пока до этого не дошло, давайте повременим, давайте не будем торопиться. Всегда надо быть аккуратными, надо принимать взвешенные решения, развивать свои ресурсы.