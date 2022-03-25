Лукашенко: «Батька за хорошее похвалит, но за плохое – минимум пожурит»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

До меня доходит информация, очень много такой информации от обычных людей, которые мне прямо говорят (ябатьки так называемые): «Александр Григорьевич, так вы же посмотрите, вон они, воевали». Фотографии показывают. Как вы правильно говорите, интернет помнит все. «Вот, смотрите». Неплохо живут, рекламу размещают у них. И пошло-поехало. Я скажу прямо: реклама должна быть на патриотичных прогосударственных (не с точки зрения собственности) каналах, которые защищают государство, сохраняют мир и покой в нашем государстве. И указ о рекламе должен быть такой – пусть даже прямолинейный, пусть незавуалированный, но должно четко быть. Вплоть до того, как я уже говорил. У нас есть «Первый канал», ОНТ, СТВ и прочие. Газеты, журналы… «Советская Белоруссия», «Мир» тоже. Это наши каналы не с точки зрения только пропаганды Лукашенко и в плохом смысле пропаганды, нет. Это нормальные каналы. Так вот реклама должна быть там, а не у каких-то бешеных, которые разрушали государство и продолжают это успешно делать, и посмеиваются со стороны. Я готов принять даже такое решение. Пусть нас дубасят, критикуют и прочее, но мы должны понимать: деньги заработаны в нашей стране, трудом наших людей, поэтому эти деньги должны идти на защиту и поддержку нашего государства. Вот и все. Открыто вам об этом говорю. Ну и потом, ясно, что когда вот таким образом мы административно принимаем решение, у некоторых журналистов и руководителей наших СМИ всегда появляется желание, и даже сами этого не замечая, они начинают бронзоветь. А что? Деньги определены, каналы, текут деньги и так далее. Вот этого мы вам не позволим. Вы же меня хорошо знаете. Батька за хорошее похвалит, но за плохое – минимум пожурит. Вот из этого надо исходить. Мы не должны опустить руки – урок 2020 года.

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