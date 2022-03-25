Лукашенко: потоки самой наглой и дикой лжи льются на людей из интернета. Про нормы журналистики никто не вспоминает

Новости Беларуси. Беларусь не может и не должна проиграть в глобальной информационной войне. Об этом 25 марта заявил Президент Беларуси во время совещания, посвященного работе СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Красном зале Дворца Независимости – руководство крупнейших информагентств и телеканалов, чиновники, глава профильного ведомства. Однако Александр Лукашенко изначально ориентировал на то, что звучащие тезисы касаются не только массмедиа, но и других сфер.

В сложившейся ситуации каждый должен думать о собственном развитии. На поддержку со стороны государства, конечно, можно рассчитывать, но лишь под конкретные проекты и только в случае, если собственные возможности исчерпаны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как бы ни было трудно, вы должны не только удерживать фокус внимания аудитории, просвещать, разъяснять, поддерживать, но и думать о собственном развитии. На рассмотрение Президента внесен проект указа, регулирующий вопросы рекламы в средствах массовой информации. Сегодня мы его тщательно обсудим. Если мы готовы к этому, мы примем решение.

Мы ввели в действие отечественную систему медиаизмерений, которая должна обеспечить прозрачность рынка и рейтингов телеканалов и радиостанций в нашей стране. Затем создали реестр рекламных распространителей. Это сделано. Сегодня ситуация поменялась кардинально. В результате нынешнего геополитического конфликта на Россию и за компанию, заодно и на Беларусь обрушили новый шквал грабительских санкций. В этой ситуации что мы будем делать, что должны сделать? Есть ли у нас реальные инструменты поддержки СМИ в сложившейся ситуации? Я хотел бы услышать ответы на эти вопросы прежде всего от министра информации. Он у нас в этом плане специалист хороший.

Я не устану повторять: любая поддержка может быть оказана только под конкретный план развития. И если мы примем решение, вы должны понимать, я вам честно, искренне говорю публично: пока вы не исчерпаете свои возможности зарабатывать, до тех пор не обращайтесь к бюджету. Вы люди просвещенные, понимаете, что лишних денег в бюджете нет. Но, если надо и на выходе мы будем видеть эффект нормальный, мы всегда деньги найдем. Вы видите, как грубо против нас воюют. Демонизируют и Москву, и Минск официальные перед остальным миром. Переплюнули уже даже Шарпа и Геббельса. Потоки откровенной, самой наглой и дикой лжи льются на людей из интернета. Забыты все приличия. Про нормы журналистики, профессиональную ответственность вообще никто не вспоминает. Мы проиграть эту войну не можем. У нас хорошее исходное положение, поэтому мы и не должны ее проиграть, если не допустим глобальных ошибок.