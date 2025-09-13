Мотопарад H.O.G. Rally Minsk объединил тысячи байкеров из Беларуси и зарубежья

Легендарный фестиваль H.O.G. Rally Minsk объединил сегодня, 13 сентября, несколько тысяч байкеров из Беларуси и зарубежья. Традиционно в день рождения нашей столицы любители мототранспорта закрывают сезон. Крупнейший в Европе фест в 2025 году проходит уже в десятый раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде чем дать старт грандиозному заезду, его участники почтили память героев Великой Отечественной войны, возложив цветы к камню, установленному в честь 80-летия Великой Победы у Кургана Славы. Следом за памятной церемонией – путь от Кургана Славы в столицу. Впечатляющую колонну трудно было не заметить.

Мотопарад – зрелище всегда грандиозное, и привлекает внимание публики. Приветствовали байкеров по всему маршруту следования. Многотысячная колонна направилась в самое сердце столицы – ко Дворцу спорта, где сейчас проходит самый спортивный праздник – Олимпийский день. Стальные кони, конечно, ассоциируются с брутальными мужчинами. Но в этом мотопараде немало и хрупких девушек.

Когда я еду на своем мотоцикле, я понимаю, что я ставлю себе какие-то задачи и преодолеваю их. То есть это собственное достижение, то, что ты хочешь и можешь. И это на самом деле бывает страшно, но ты борешься со своими страхами в том числе.