Квесты, викторины и гонки на драгонботах! Возле Дворца спорта проходит Национальный олимпийский день

Праздник минский, вайб олимпийский. Приверженцы здорового образа жизни сегодня, 13 сентября, собрались у Дворца спорта, где проходит Национальный олимпийский день. Для них подготовлено более 30 интерактивных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для детей организовали олимпийский квест. Чтобы победить, нужно собрать 18 печатей золотого, серебряного или бронзового цветов. Для любителей водных видов спорта впервые в программе – гонки на драгонботах. Для интеллектуалов – олимпийская викторина.

Очень красиво. Мы приехали из Малиновки, у нас хотя свой праздник есть в парке Павлова, но мы решили приехать сюда в центр. Мы очень довольны.

Мне очень все нравится. Пришли специально, чтобы выигрывать и радоваться.

На празднике присутствуют известные спортсмены, чемпионы и призеры Олимпийских игр, а также победители крупных международных стартов. Для тех, кто хочет заниматься спортом, но еще не определился каким – проект «В поисках звезд: талант в каждом ребенке!». Дети могут пройти тестирование и узнать, какой спорт им подходит больше всего.