Детей-инвалидов из ДНР разместили под Минском. Как помогают беженцам?

Они 8 лет вздрагивали от взрывов, прятались в подвалах и убежищах, часто оставались один на один со своими проблемами и бедами, но больше им ничего не грозит. В Беларуси окажут поддержку на должном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детский реабилитационный центр под Минском принял 26 человек из ДНР, среди которых дети-инвалиды, беременные женщины, их дочери и сыновья. О том, как увидеть мирное небо и обрести надежду на новую жизнь. Репортаж Полины Королевы.

Полина Королева, корреспондент:

Каждый день начинается с вопроса: вы живы? Люди, которые 8 лет назад пережили войну, сегодня снова вынуждены скрываться в подвалах и гадать, в каком районе города разорвется снаряд в этот раз. Родители не рассказывают детям о войне: грохот взрывов они называют громом, на улицы почти не выходят. Таковы реалии жизни на Донбассе сейчас. Многие мечтали оказаться в Беларуси в мирное время как туристы. Однако сейчас они те, кто бегут от войны. Реабилитация в центре под Минском – долгожданная передышка и возможность не просыпаться ночью от разорвавшейся под боком мины. «Дианка осталась в живых только одна, раненая, мамочка ее прикрыла». История девочки из Украины. Читать здесь.

Не обошлось без помощи благотворителей. Эвакуацией пострадавших занималась Ольга Волкова, директор организации «Дельфины», которая в течение пяти лет тесно сотрудничает с фондом нашего Алексея Талая. В этом году из ДНР прибыло 26 человек. Но среди них не только дети-инвалиды. Беременные женщины, здоровые ребята – директор «Дельфинов» Ольга Волкова эвакуировала в Беларусь всех. «Они закрыты, напуганы». В детском реабилитационном центре под Минском находятся 26 жителей ДНР. Подробнее.

Анна Калинина мама двух мальчиков. Сейчас ждет третьего ребенка, как говорят врачи, – девочку. Женщина признается, что ни о чем не жалеет, хоть ей и бывает страшно. Анна не уверена, что после возвращения из Беларуси ее дом будет цел. Вспоминает, в 2014 году ракеты попадали чаще всего на окраины. Теперь летят в самый центр города.

Анна Калинина:

Дома, магазины, больницы, жилые дома, кварталы, комплексы торговые. Очень много повреждений. И соответственно людям восстановиться в своих работах, рабочих местах, мне кажется, тяжело. На ноги тяжело будет становиться.

Своим детям Анна не рассказывает о военных действиях. Но в то, что грохот от взрыва это гром, мальчики уже не верят. Из окон они видят пустые улицы. Изредка перебежками кто-то спешит в магазин. И еще быстрее – обратно, прятаться от неба. Откуда в любой момент может свалиться смертоносная боеголовка.

Анна Калинина:

Мы уже, наверное, привыкли за восемь лет, но все равно страшно, ты никогда не знаешь, куда это может стрельнуть и где ты в этот момент будешь находиться.

Рисование, общение, кубики – это, пожалуй, любимые развлечения детей. Из конструктора они строят яркие дома. Может, потому что скучают по родным стенам.