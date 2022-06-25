Пустовой: «Откройте YouTube и посчитайте, сколько раз они хоронили рэжым. А наша страна дышит полной грудью»

Евгений Пустовой и его анализ политической палитры этой недели в рубрике «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

«А можа, так і трэба» – фраза, в которой вся сучасная беларускасць. І лянота, і агуальная млявасць, і абыякавасць да жыцця. Именно в этой личностно-психологической страце и требовали перемен наши сердца. А вам нашептывали и нашептывают про политическую парадигму. Если меня, например, обидел один из начальников – причина не в государственной модели. А нам подсовывают другое. О нашем главном, в смысле Первом, и главном смысле жизни страны сквозь призму авторского взгляда. Политика без галстуков и на этот раз о жестокости без купюр. Пустовой на СТВ.

Евгений Пустовой:

Интересно, если бы мы землю приватизировали, раздали бы частникам. Или Лукашенко лично бы не вмешивался в то чем и как кормят коров. И вообще как хранят корма. Кстати, мой лайфхак для аматараў селфи. На фоне этих тюков в пленке отличные фото получаются. А еще этот корм – залог очень вкусного молока. В Европе такого нет. Беглые знают и понимают: в информационной войне неизбежен Сталинград. Лукашенко – губернатору Санкт-Петербурга: «У нас хорошо развивается товарооборот. Мы можем прибавить». Подробнее. Евгений Пустовой:

Поэтому снова потоптались по медиа. Теперь по президентскому пулу. ОНТ укусили: с 20-летием канала коллег наших поздравили. БТ, кстати, не трогали – «X-фактор», видимо, нравится даже змагарам. Ну и СТВ с БелТА досталось. Только вот по стилистике понятно, кто текст-то написал. Был у нас в пуле шут один, любил анекдоты рассказывать. Сейчас байки невероятные травит. Дима, уже лучше быть клоуном, чем предателем. А вот небылицы о наших гонорарах, видимо, по размеру своих 13 сребреников сочиняешь. Прямо сейчас откровение, как развлекается президентский пул.

Оп-оп-оп. Евгений Пустовой:

Вот такой он, бэкграунд у беглых. Черная метка Кушеля и Наталки Арсеневой. А теперь еще дальше продолжаем анализировать. Самые невероятные прогнозы не оправдываются. Просто откройте YouTube и посчитайте, сколько раз они хоронили рэжым. А наша страна дышит полной грудью. Слушайте, ну после таких провальных прогнозов беглым должно быть стыдно. Не то что что-то говорить, даже показываться на экране. Политики и лидеры так не поступают. Так поступают просто заказные спичрайтеры. Но иногда они проговариваются.

Карфаген павінен быць разбураны. Расея павінна перастаць існаваць як імпэрыя. Дэімпэрыялізацыя, дэзынтыграцыя. Яна не павінна існаваць як імпэрыя. Евгений Пустовой:

Очередной поход Nach Ost начался в семь вечера 9 августа 2020 года. Тоже без объявления войны и до объявления результатов выборов. Хотя по причине выборов. Это война? Нет – это очередной передел мира.

Андрей Безруков, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО:

Это конфликт России с, по сути, колониальным западным миром. Россия сейчас ведет войну за независимость. Россия в последние 30 лет была зависимой страной. Ей эта зависимость была навязана, по сути, колониальная, и культурная, и экономическая, и финансовая. И сейчас у России шанс от этой зависимости освободиться. Так получилось, что это происходит силовым путем. Как, кстати, президент Путин и говорил, что если вы не собираетесь договариваться по-хорошему, то нам придется принимать меры. Вот эти меры приняты.

Евгений Пустовой:

Ну что, о демократии? Правильный ли это выбор? Судите по аналитической записке Байдену. Там не о сотнях танков, не о тысячах стрелкового оружия и не о миллиардах долларов американских налогоплательщиков, вложенных в разрушение Украины. Там о том, когда Байдену сесть и когда встать. Неважно, кто им руководит: финансово-цифровая элита или девиантная прослойка клерков. Важно, что руководит, как куклой. Скоро ниточками рот открывать будут или закрывать, например. Его им не жалко. Как и долларов. Они станут макулатурой. А Украина, как и Европа, будет должна навсегда. С Беларусью такое не вышло. Что-то потянуло фрилансеров мятежа на откровения.