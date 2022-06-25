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Пустовой: «Откройте YouTube и посчитайте, сколько раз они хоронили рэжым. А наша страна дышит полной грудью»

25 июня 2022 17:30
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Евгений Пустовой и его анализ политической палитры этой недели в рубрике «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пустовой: «Откройте YouTube и посчитайте, сколько раз они хоронили рэжым. А наша страна дышит полной грудью»-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
«А можа, так і трэба» – фраза, в которой вся сучасная беларускасць. І лянота, і агуальная млявасць, і абыякавасць да жыцця. Именно в этой личностно-психологической страце и требовали перемен наши сердца. А вам нашептывали и нашептывают про политическую парадигму. Если меня, например, обидел один из начальников – причина не в государственной модели. А нам подсовывают другое.

О нашем главном, в смысле Первом, и главном смысле жизни страны сквозь призму авторского взгляда. Политика без галстуков и на этот раз о жестокости без купюр. Пустовой на СТВ.

Пустовой: «Откройте YouTube и посчитайте, сколько раз они хоронили рэжым. А наша страна дышит полной грудью»-4

Евгений Пустовой:
Интересно, если бы мы землю приватизировали, раздали бы частникам. Или Лукашенко лично бы не вмешивался в то чем и как кормят коров. И вообще как хранят корма. Кстати, мой лайфхак для аматараў селфи. На фоне этих тюков в пленке отличные фото получаются. А еще этот корм – залог очень вкусного молока. В Европе такого нет. Беглые знают и понимают: в информационной войне неизбежен Сталинград.

Лукашенко – губернатору Санкт-Петербурга: «У нас хорошо развивается товарооборот. Мы можем прибавить». Подробнее.

Евгений Пустовой:
Поэтому снова потоптались по медиа. Теперь по президентскому пулу. ОНТ укусили: с 20-летием канала коллег наших поздравили. БТ, кстати, не трогали – «X-фактор», видимо, нравится даже змагарам. Ну и СТВ с БелТА досталось. Только вот по стилистике понятно, кто текст-то написал. Был у нас в пуле шут один, любил анекдоты рассказывать. Сейчас байки невероятные травит. Дима, уже лучше быть клоуном, чем предателем. А вот небылицы о наших гонорарах, видимо, по размеру своих 13 сребреников сочиняешь. Прямо сейчас откровение, как развлекается президентский пул.

Пустовой: «Откройте YouTube и посчитайте, сколько раз они хоронили рэжым. А наша страна дышит полной грудью»-7

Оп-оп-оп.

Евгений Пустовой:
Вот такой он, бэкграунд у беглых. Черная метка Кушеля и Наталки Арсеневой. А теперь еще дальше продолжаем анализировать. Самые невероятные прогнозы не оправдываются. Просто откройте YouTube и посчитайте, сколько раз они хоронили рэжым. А наша страна дышит полной грудью. Слушайте, ну после таких провальных прогнозов беглым должно быть стыдно. Не то что что-то говорить, даже показываться на экране. Политики и лидеры так не поступают. Так поступают просто заказные спичрайтеры. Но иногда они проговариваются.

Пустовой: «Откройте YouTube и посчитайте, сколько раз они хоронили рэжым. А наша страна дышит полной грудью»-10

Карфаген павінен быць разбураны. Расея павінна перастаць існаваць як імпэрыя. Дэімпэрыялізацыя, дэзынтыграцыя. Яна не павінна існаваць як імпэрыя.

Евгений Пустовой:
Очередной поход Nach Ost начался в семь вечера 9 августа 2020 года. Тоже без объявления войны и до объявления результатов выборов. Хотя по причине выборов. Это война? Нет – это очередной передел мира.

Пустовой: «Откройте YouTube и посчитайте, сколько раз они хоронили рэжым. А наша страна дышит полной грудью»-13

Андрей Безруков, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО:
Это конфликт России с, по сути, колониальным западным миром. Россия сейчас ведет войну за независимость. Россия в последние 30 лет была зависимой страной. Ей эта зависимость была навязана, по сути, колониальная, и культурная, и экономическая, и финансовая. И сейчас у России шанс от этой зависимости освободиться. Так получилось, что это происходит силовым путем. Как, кстати, президент Путин и говорил, что если вы не собираетесь договариваться по-хорошему, то нам придется принимать меры. Вот эти меры приняты.

Пустовой: «Откройте YouTube и посчитайте, сколько раз они хоронили рэжым. А наша страна дышит полной грудью»-16

Евгений Пустовой:
Ну что, о демократии? Правильный ли это выбор? Судите по аналитической записке Байдену. Там не о сотнях танков, не о тысячах стрелкового оружия и не о миллиардах долларов американских налогоплательщиков, вложенных в разрушение Украины. Там о том, когда Байдену сесть и когда встать. Неважно, кто им руководит: финансово-цифровая элита или девиантная прослойка клерков. Важно, что руководит, как куклой. Скоро ниточками рот открывать будут или закрывать, например. Его им не жалко. Как и долларов. Они станут макулатурой. А Украина, как и Европа, будет должна навсегда. С Беларусью такое не вышло. Что-то потянуло фрилансеров мятежа на откровения.

Пустовой: «Откройте YouTube и посчитайте, сколько раз они хоронили рэжым. А наша страна дышит полной грудью»-19

Гэта наша беларуская рэвалюцыя 2020 года была падрыхтаваная. Я думаю, што апошнія 10 гадоў перад 2020 годам праз адукацыйныя, праз журналісцкія, праз літаратурныя праекты людзі ўсё роўна мелі перад вачыма нейкі вобраз альтэрнатыўнай Беларусі. Вось праз гэтыя маленькія-маленькія праекты.

Подробности в видеоматериале.

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