Лукашенко – губернатору Санкт-Петербурга: «У нас хорошо развивается товарооборот. Мы можем прибавить»

Евгений Пустовой и его анализ политической палитры этой недели в рубрике «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пустовой: «Откройте YouTube и посчитайте, сколько раз они хоронили рэжым. А наша страна дышит полной грудью». Читать здесь.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Есть в мире президенты, которые не хотят подчиняться этой мировой тусовке. И вместо их сценариев по депопуляции нас с вами, чтобы все хорошо было бы с ними, настоящие лидеры, прежде всего смелые, развивают свои государства. За это они оказываются не мейнстримными. Ну, как наш Президент. И тогда их начинают буллить и хейтить. Но потом уже история ставит лайки таким, настоящим президентам. Они наводят мосты, строят порты и делают историю.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для нас Питер является одним из основных направлений работы в Российской Федерации. Мы будем делать все, чтобы (как модно сейчас говорить) эту огромную площадку российскую не потерять. У нас хорошо развивается товарооборот. Мы можем прибавить, особенно учитывая поведение наших западных партнеров, как принято говорить. Думаю, что в течение этого и будущего года мы выйдем на тот уровень сотрудничества и тот уровень развития Беларуси и России, на котором мы должны быть.
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