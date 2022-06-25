Лукашенко – губернатору Санкт-Петербурга: «У нас хорошо развивается товарооборот. Мы можем прибавить»

Евгений Пустовой и его анализ политической палитры этой недели в рубрике «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пустовой: «Откройте YouTube и посчитайте, сколько раз они хоронили рэжым. А наша страна дышит полной грудью». Читать здесь.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Есть в мире президенты, которые не хотят подчиняться этой мировой тусовке. И вместо их сценариев по депопуляции нас с вами, чтобы все хорошо было бы с ними, настоящие лидеры, прежде всего смелые, развивают свои государства. За это они оказываются не мейнстримными. Ну, как наш Президент. И тогда их начинают буллить и хейтить. Но потом уже история ставит лайки таким, настоящим президентам. Они наводят мосты, строят порты и делают историю.