Лукашенко: «Я ставлю вопрос о том, чтобы мы могли быть готовы ко всему, даже к применению самого серьёзного оружия»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нас это очень напрягает. Они тренируют нести ядерные боеголовки. Вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты наши, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды. Я не говорю о том, что мы завтра перевезем (или вы перевезете) туда ядерные боеприпасы. Но шутить нам нельзя. Мы помним 1941 год, когда нас убаюкивали: «Все будет хорошо, все тихо, никто не нападет». А потом оказались не готовы к этому. Поэтому для нас очень серьезная ситуация. Не в первый раз ставлю перед вами этот вопрос. Знаю, что вы рассматривали в Министерстве обороны. Хотелось бы услышать, как будут развиваться здесь события. Я не скрываю, я ставлю вопрос о том, чтобы мы могли быть готовы ко всему, даже к применению самого серьезного оружия для того, чтобы защитить наше Отечество от Бреста до Владивостока.