«Там будет самый мощный порт». Лукашенко о строительстве белорусского терминала в Петербурге

Новости Беларуси. 25 июня Беларусь и Россия отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений. В этот день в 1992 году стратегическое партнерство наших стран обрело статус официального, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодняшняя официальная встреча президентов в Петербурге стала логичным продолжением неформального общения в Подмосковье днями ранее. О чем тет-а-тет говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин, накануне немного намекнул Президент нашей страны во время встречи с губернатором Северной столицы России.
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Глава Беларуси озвучил намерение переориентировать перевалку около 20 миллионов тонн грузов на местные порты в ответ на санкции и ограничения со стороны наших западных партнеров. И вот уже сегодня, 25 июня, в первой половине дня Президент ознакомился с ходом строительства белорусского порта в Бронке – единственном глубоководном терминале в большой гавани Санкт-Петербурга. Проект полностью поддержан главой России. Более того, Владимир Путин подчеркнул, что Беларуси будет оказана всяческая поддержка по сооружению собственного крупного перегрузочного порта.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нас удовлетворяет то место, которое обозначено и поддержано вами. Место хорошее, поэтому мы уже потихоньку начинаем там грузить минеральные удобрения, но думаю, что там будет самый мощный порт. Даже, может быть, нам его не хватит, но, как мы договорились, там будет видно, если надо будет расширяться. Если говорить об экономике, то традиционная наша тема, импортозамещение – мы предложили 15 крупных проектов, российская сторона одобрила их. Вы нас поддержали в плане совместного финансирования этих проектов. Если все пойдет так, как запланировали, в ближайшее время начнем выпускать импортозамещающую продукцию. То есть те компании недружественных стран, которые поставляли нам (в Россию, Беларусь) продукцию, мы в течение этого и следующего года можем произвести свою. Таких крупных 15 проектов.
Обсуждая внутреннюю экономическую повестку, Президенты озвучили планы в формате онлайн принять участие в ближайшем белорусско-российском Форуме регионов, который пройдет в конце июня – начале июля в Гродно.
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