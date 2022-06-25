«Там будет самый мощный порт». Лукашенко о строительстве белорусского терминала в Петербурге

Новости Беларуси. 25 июня Беларусь и Россия отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений. В этот день в 1992 году стратегическое партнерство наших стран обрело статус официального, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодняшняя официальная встреча президентов в Петербурге стала логичным продолжением неформального общения в Подмосковье днями ранее. О чем тет-а-тет говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин, накануне немного намекнул Президент нашей страны во время встречи с губернатором Северной столицы России. Лукашенко: «Мы преодолеем все невзгоды и препятствия, особенно в экономике». Подробнее здесь.

Глава Беларуси озвучил намерение переориентировать перевалку около 20 миллионов тонн грузов на местные порты в ответ на санкции и ограничения со стороны наших западных партнеров. И вот уже сегодня, 25 июня, в первой половине дня Президент ознакомился с ходом строительства белорусского порта в Бронке – единственном глубоководном терминале в большой гавани Санкт-Петербурга. Проект полностью поддержан главой России. Более того, Владимир Путин подчеркнул, что Беларуси будет оказана всяческая поддержка по сооружению собственного крупного перегрузочного порта.