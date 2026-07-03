Прямой эфир

Новости по тегу #Реджеп Тайип Эрдоган

Зарубежные лидеры поздравляют Лукашенко и белорусский народ с Днем Независимости
03 июля 2026 17:25

Зарубежные лидеры поздравляют Лукашенко и белорусский народ с Днем Независимости

Зеленский прибыл в Стамбул обсудить перемирие с командой Эрдогана
04 апреля 2026 12:22

Зеленский прибыл в Стамбул обсудить перемирие с командой Эрдогана

Выступление Трампа, критика Нетаньяху и миротворцы в Украине – о чём говорили в Генассамблее ООН
24 сентября 2025 16:50

Выступление Трампа, критика Нетаньяху и миротворцы в Украине – о чём говорили в Генассамблее ООН

Эрдоган высказался об идее создания союза Турции, РФ и КНР
22 сентября 2025 11:08

Эрдоган высказался об идее создания союза Турции, РФ и КНР

Эрдоган призывает Россию и Азербайджан не испортить отношения непоправимо
05 июля 2025 12:00

Эрдоган призывает Россию и Азербайджан не испортить отношения непоправимо

Зарубежные лидеры поздравляют Александра Лукашенко и наш народ с Днём Независимости
03 июля 2025 07:45

Зарубежные лидеры поздравляют Александра Лукашенко и наш народ с Днём Независимости

Встреча Эрдогана и Зеленского в Анкаре длилась три часа
15 мая 2025 13:26

Встреча Эрдогана и Зеленского в Анкаре длилась три часа

Песков ответил, прилетит ли Путин на переговоры в Стамбул
15 мая 2025 09:05

Песков ответил, прилетит ли Путин на переговоры в Стамбул

Переговоры по Украине в Стамбуле перенесены на вторую половину дня
15 мая 2025 08:55

Переговоры по Украине в Стамбуле перенесены на вторую половину дня

Зеленский заявил, что действие запрета переговоров с Москвой его не касается
14 мая 2025 07:04

Зеленский заявил, что действие запрета переговоров с Москвой его не касается

Федосова: Эрдогану выгодно продление своей власти
30 марта 2025 19:12

Федосова: Эрдогану выгодно продление своей власти

Президент Турции поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах
30 января 2025 10:35

Президент Турции поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах