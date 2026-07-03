Новости по тегу #Реджеп Тайип Эрдоган

В их числе руководители России, Китая, США, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Монголии, Турции, КНДР и многих других.
Зеленский прибыл в Турцию 4 апреля.
«Ваши страны катятся в ад», – заявил Дональд Трамп, говоря о кризисе в ЕС.
Эрдоган отметил, что не следил за вопросом в деталях, но в целом выразил пожелание благоприятного развития ситуации.
Президент Турции считает, что следует подходить к вопросу сдержанно.
Так, Президент России Владимир Путин подчеркнул, что этот праздник, связанный с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков, имеет непреходящее значение и для белорусов, и для россиян: «Сражаясь плечом к плечу, наши народы внесли решающий вклад в Победу над нацизмом».
Украинский лидер сообщил, что после встречи озвучит позицию Киева по переговорному процессу с российской стороной.
В четверг также должны состояться переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что в четверг, 15 мая, в Турции пройдут переговоры Эрдогана Зеленского.
Владимир Зеленский планирует провести переговоры с президентом Турции 15 мая.
«За Эрдоганом стоит силовой блок. У него есть поддержка дубинками и полицией».
В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления с избранием Президентом.
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