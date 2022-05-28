Пустовой о Западе: «Они будут до тех пор добрыми, пока мы его будем насыщать дешёвыми энергоресурсами»

Армия России не выиграет, армия России победит. Выиграть можно в казино Лас-Вегаса, кампанию на Ближнем Востоке. Выигрывать умели американцы. А наши побеждают. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Автопрому Союзного государства пора уже заняться производством своего лимузина для современного парада Победы. Это я образно. Промышленную кооперацию президенты снова обсуждали в Сочи. Лукашенко: «Нам следует принять экстренные меры по переформатированию логистики» – подробнее здесь. Это как союз двух, а теперь ЕАЭС. Наш Президент всегда был инициатором смелых предложений и критиковать не боялся ни Запад, он с толстосумами никогда не заискивался, ни своих коллег. Лукашенко: нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке, но санкционный прессинг усиливается – подробнее здесь.