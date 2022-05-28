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Пустовой о Западе: «Они будут до тех пор добрыми, пока мы его будем насыщать дешёвыми энергоресурсами»

28 мая 2022 18:40
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Армия России не выиграет, армия России победит. Выиграть можно в казино Лас-Вегаса, кампанию на Ближнем Востоке. Выигрывать умели американцы. А наши побеждают.

Рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пустовой о Западе: «Они будут до тех пор добрыми, пока мы его будем насыщать дешёвыми энергоресурсами»-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Автопрому Союзного государства пора уже заняться производством своего лимузина для современного парада Победы. Это я образно. Промышленную кооперацию президенты снова обсуждали в Сочи.

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Это как союз двух, а теперь ЕАЭС. Наш Президент всегда был инициатором смелых предложений и критиковать не боялся ни Запад, он с толстосумами никогда не заискивался, ни своих коллег.

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Пустовой о Западе: «Они будут до тех пор добрыми, пока мы его будем насыщать дешёвыми энергоресурсами»-4

Евгений Пустовой:
Ну серьезно, а почему нет? Хватит уже питать иллюзии про добрый Запад. Они будут до тех пор добрыми, пока мы его будем насыщать дешевыми энергоресурсами и дармовой рабочей силой. А еще с довольным видом уплетать всю продукцию, рассчитанную на страны второго сорта.

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Пустовой о Западе: «Они будут до тех пор добрыми, пока мы его будем насыщать дешёвыми энергоресурсами»-7

Евгений Пустовой:
Ну ведь превосходные ракеты выпускать умеем. В смысле производить и в смысле выпускать по целям. Это вам не мультики. Это не Голливуд. Это ВКС России.

Объясняли и не раз, даже как по нотам, хотят ли русские войны? А про белорусов вообще все ясно: мы мирные люди. Может, за мирного гимна и бояться пускать на международные старты наших спортсменов? Приедут, победят, по протоколу – исполнение гимна. А там про миролюбие Минска. А граждан коллективного Запада пытаются убедить в другом: это мы летаем по миру и бомбим чужие страны. Это мы раздаем печенюшки на майданах и инструкции, как свергать государственную власть в других странах.

Подробности в видеоматериале.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Виктор Хренин # Фотофакт

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