Армия России не выиграет, армия России победит. Выиграть можно в казино Лас-Вегаса, кампанию на Ближнем Востоке. Выигрывать умели американцы. А наши побеждают.
Рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Армия России не выиграет, армия России победит. Выиграть можно в казино Лас-Вегаса, кампанию на Ближнем Востоке. Выигрывать умели американцы. А наши побеждают.
Рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Автопрому Союзного государства пора уже заняться производством своего лимузина для современного парада Победы. Это я образно. Промышленную кооперацию президенты снова обсуждали в Сочи.
Лукашенко: «Нам следует принять экстренные меры по переформатированию логистики» – подробнее здесь.
Это как союз двух, а теперь ЕАЭС. Наш Президент всегда был инициатором смелых предложений и критиковать не боялся ни Запад, он с толстосумами никогда не заискивался, ни своих коллег.
Лукашенко: нам удалось купировать проблемы на валютно-финансовом рынке, но санкционный прессинг усиливается – подробнее здесь.
Евгений Пустовой:
Ну серьезно, а почему нет? Хватит уже питать иллюзии про добрый Запад. Они будут до тех пор добрыми, пока мы его будем насыщать дешевыми энергоресурсами и дармовой рабочей силой. А еще с довольным видом уплетать всю продукцию, рассчитанную на страны второго сорта.
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Евгений Пустовой:
Ну ведь превосходные ракеты выпускать умеем. В смысле производить и в смысле выпускать по целям. Это вам не мультики. Это не Голливуд. Это ВКС России.
Объясняли и не раз, даже как по нотам, хотят ли русские войны? А про белорусов вообще все ясно: мы мирные люди. Может, за мирного гимна и бояться пускать на международные старты наших спортсменов? Приедут, победят, по протоколу – исполнение гимна. А там про миролюбие Минска. А граждан коллективного Запада пытаются убедить в другом: это мы летаем по миру и бомбим чужие страны. Это мы раздаем печенюшки на майданах и инструкции, как свергать государственную власть в других странах.
Подробности в видеоматериале.