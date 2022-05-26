Лукашенко на совещании в Минобороны: «Мы видим истинные цели проводимых натовцами мероприятий»

Новости Беларуси. Мы видим истинные цели проводимых натовцами мероприятий: это разведка и освоение возможного в будущем театра военных действий, об этом Александр Лукашенко заявил во время совещания по вопросам обеспечения военной безопасности. Оно проходит в Министерстве обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но сперва больше часа Президент заслушивал «закрытый» обстоятельный доклад руководства военного ведомства. Того требует складывающаяся обстановка вокруг нашей страны. Глава государства неоднократно обращал внимание на милитаризацию вдоль западных рубежей Беларуси.

НАТО, якобы прикрываясь обороной, продолжает вести масштабные военные учения, но, по сути, идет переброска войск из США и Западной Европы. В маневрах принимают участие 18 тысяч военнослужащих из более чем 20 государств. Их действия тщательно отслеживают наши специалисты. Тем не менее, понимая определенные угрозы, которые могут исходить от коллективного Запада, было принято решение усилить охрану госграницы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Штаты и их сателлиты продолжают реализацию курса на обострение отношений фактически со всем миром. Наращивают военное присутствие вблизи границ Беларуси как союзника России и проводят масштабные учения. Под прикрытием оборонительной тематики этих маневров отрабатывают вопросы переброски войск из Америки, Западной Европы, создания и применения группировок. Мы видим истинные цели проводимых натовцами мероприятий. По сути, это разведка и освоение возможного в будущем театра военных действий. По замыслу Америки, Европа и НАТО вступили в глобальное противостояние с Россией. В этой борьбе Беларуси предстоит столкнуться с беспрецедентным и длительным экономическим, политическим и даже военным давлением. При этом военное давление на нас будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока, а также за счет поддержания и эскалации боевых действий в Украине.