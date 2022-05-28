Прямой эфир

Почувствовать фальшивку по весу документа и качеству бумаги. Как работают девушки-пограничники?

28 мая 2022 18:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уметь различать близнецов, идентифицировать личность по фото даже при кардинальной смене внешности и самой принимать решение, ставить ли штамп в паспорте. Все это о женщинах-пограничниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему в этой профессии так важны интуиция, внимательность и щепетильность, присущие только прекрасной половине человечества? Женское лицо мужской профессии.

Репортаж Анны Корольчук.

Почувствовать фальшивку по весу документа и качеству бумаги. Как работают девушки-пограничники?-1

Кажется, что служба на границе – профессия не женская. К охране «зеленых рубежей» представительниц прекрасной половины человечества действительно не допускают: патрулирование порой предполагает выполнение настоящих боевых задач, и рисковать будущими мамами в Беларуси не намерены. А вот доверять контроль за людьми и документами на пунктах пропуска предпочитают дамам – зачастую они более внимательны и щепетильно относятся к деталям.

О том, как важно подмечать любую мелочь, знает Людмила Луговцова. За 23 года службы не раз вычисляла нелегалов, одним из которых оказался российский рэпер.

«Воспользовался паспортом брата». Как задерживали российского рэпера на белорусской границе? Подробнее.

Почувствовать фальшивку по весу документа и качеству бумаги. Как работают девушки-пограничники?-4

Стать контролером непросто. Нужно выдержать экзамен на физическую подготовку и психологическую устойчивость. Но главное в этой работе – интеллект. Нужно уметь различать близнецов и идентифицировать личность по фото даже при кардинальной смене внешности. Определять подделки помогает не только современная техника, но и интуиция: опытный специалист чувствует фальшивку по весу документа и качеству бумаги. И так с паспортами более чем сотни стран.

Почувствовать фальшивку по весу документа и качеству бумаги. Как работают девушки-пограничники?-7

Анна Корольчук, корреспондент:
Одно из главных технических средств в работе пограничника это нумератор-датировщик. Церемония его вручения всегда очень волнительное и ответственное событие для молодых сотрудников. Между собой пограничники называют это выражением «сдать на штамп».

Почувствовать фальшивку по весу документа и качеству бумаги. Как работают девушки-пограничники?-10

У каждого пограничника свой рабочий инструмент. Номер на нем как личная подпись. Прежде чем получить его, нужно пройти экзамен – норматив на проверку одного паспорта установлен до трех минут.

Почувствовать фальшивку по весу документа и качеству бумаги. Как работают девушки-пограничники?-13

Татьяна Ковалева, прапорщик Гомельской пограничной группы:
На компьютере есть определенные задания, тесты, которые мы смотрим, решаем, сравниваем лица, которые нам компьютер предоставляет. Плюс еще биометрический документ, который появился не так давно, с сентября. Поэтому объем работы еще больше у нас стал для изучения этих документов.

Почувствовать фальшивку по весу документа и качеству бумаги. Как работают девушки-пограничники?-16

Служить Родине Татьяна Ковалева мечтала с детства. Сейчас она в числе тех 10 молодых сотрудников, которые прошли все испытания и к профессиональному празднику получают свои нумераторы-датировщики из рук руководства комитета. Торжественный ритуал – традиция Гомельской погрангруппы.

Читайте также:

Лукашенко: пограничники сделают все возможное, чтобы рубежи нашего Отечества оставались в неприкосновенности

Председатель Госпогранкомитета: «С рвением осваивают военную специальность, технику, выпускаются досрочно»

«Защита рубежей нашей Родины – это главная задача». Военнослужащие Беларуси усилили охрану западной границы

# Госпогранкомитет # общество # Людмила Луговцова # Анна Корольчук # Татьяна Ковалёва # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Воспользовался паспортом брата». Как задерживали российского рэпера на белорусской границе?
28 мая 2022 18:09

«Воспользовался паспортом брата». Как задерживали российского рэпера на белорусской границе?

Ждать ли белорусам летнего тепла? Синоптики рассказали о погоде на начало июня
28 мая 2022 17:46

Ждать ли белорусам летнего тепла? Синоптики рассказали о погоде на начало июня

«Когда у человека появляются симптомы, его не спасти». Как уберечься от бешенства?
28 мая 2022 17:45

«Когда у человека появляются симптомы, его не спасти». Как уберечься от бешенства?