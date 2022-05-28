Почувствовать фальшивку по весу документа и качеству бумаги. Как работают девушки-пограничники?

Новости Беларуси. Уметь различать близнецов, идентифицировать личность по фото даже при кардинальной смене внешности и самой принимать решение, ставить ли штамп в паспорте. Все это о женщинах-пограничниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему в этой профессии так важны интуиция, внимательность и щепетильность, присущие только прекрасной половине человечества? Женское лицо мужской профессии. Репортаж Анны Корольчук.

Кажется, что служба на границе – профессия не женская. К охране «зеленых рубежей» представительниц прекрасной половины человечества действительно не допускают: патрулирование порой предполагает выполнение настоящих боевых задач, и рисковать будущими мамами в Беларуси не намерены. А вот доверять контроль за людьми и документами на пунктах пропуска предпочитают дамам – зачастую они более внимательны и щепетильно относятся к деталям. О том, как важно подмечать любую мелочь, знает Людмила Луговцова. За 23 года службы не раз вычисляла нелегалов, одним из которых оказался российский рэпер. «Воспользовался паспортом брата». Как задерживали российского рэпера на белорусской границе? Подробнее.

Стать контролером непросто. Нужно выдержать экзамен на физическую подготовку и психологическую устойчивость. Но главное в этой работе – интеллект. Нужно уметь различать близнецов и идентифицировать личность по фото даже при кардинальной смене внешности. Определять подделки помогает не только современная техника, но и интуиция: опытный специалист чувствует фальшивку по весу документа и качеству бумаги. И так с паспортами более чем сотни стран.

Анна Корольчук, корреспондент:

Одно из главных технических средств в работе пограничника – это нумератор-датировщик. Церемония его вручения всегда очень волнительное и ответственное событие для молодых сотрудников. Между собой пограничники называют это выражением «сдать на штамп».

У каждого пограничника свой рабочий инструмент. Номер на нем как личная подпись. Прежде чем получить его, нужно пройти экзамен – норматив на проверку одного паспорта установлен до трех минут.