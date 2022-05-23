Лукашенко в послании Гутерришу: «ООН уже в ближайшем будущем может повторить незавидную судьбу Лиги наций»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Война в Украине – это война у наших стен! Учитывая территориальную близость и общее историческое прошлое с Украиной, Беларусь искренне заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации в этой стране. Нас как соседей Украины беспокоит будущее региональной безопасности и гарантии национальной безопасности Беларуси. Решать эти вопросы без нашего участия, как и без участия стран региона, невозможно. Мы не агрессоры, как нас пытаются представить некоторые государства. Беларусь никогда не была инициатором каких-либо войн или конфликтов. Но мы и не предатели. Для нас важны честность и порядочность в отношениях. Наша позиция заключается в том, что озабоченности и интересы любой страны, будь то одна восьмая часть суши или островное государство, должны быть услышаны всеми! Необходимо отказаться от разрушения ООН и многосторонних механизмов сотрудничества, к чему ведет нынешняя политика по ограничению участия или даже исключению из их работы отдельных стран. К сожалению, нам видится, что ООН уже в ближайшем будущем может повторить незавидную судьбу Лиги наций.