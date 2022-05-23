Лукашенко в послании Гутерришу: «ООН уже в ближайшем будущем может повторить незавидную судьбу Лиги наций»

О безопасности, ситуации в Украине и роли ООН. Александр Лукашенко направил послание генеральному секретарю организации Антониу Гуттеришу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусский лидер коснулся в деталях сложившейся в соседней стране обстановки и причин возникновения конфликта.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Война в Украине – это война у наших стен! Учитывая территориальную близость и общее историческое прошлое с Украиной, Беларусь искренне заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации в этой стране. Нас как соседей Украины беспокоит будущее региональной безопасности и гарантии национальной безопасности Беларуси. Решать эти вопросы без нашего участия, как и без участия стран региона, невозможно. Мы не агрессоры, как нас пытаются представить некоторые государства. Беларусь никогда не была инициатором каких-либо войн или конфликтов. Но мы и не предатели. Для нас важны честность и порядочность в отношениях. Наша позиция заключается в том, что озабоченности и интересы любой страны, будь то одна восьмая часть суши или островное государство, должны быть услышаны всеми! Необходимо отказаться от разрушения ООН и многосторонних механизмов сотрудничества, к чему ведет нынешняя политика по ограничению участия или даже исключению из их работы отдельных стран. К сожалению, нам видится, что ООН уже в ближайшем будущем может повторить незавидную судьбу Лиги наций.
Александр Лукашенко обратил внимание на неоднократные попытки Беларуси предостеречь мировое сообщество от непрерывной деградации систем глобальной и европейской безопасности. Для разрешения ситуации наша страна выдвинула инициативу «Хельсинки-2» о возобновлении широкого международного диалога и выступила с предложением о формировании субрегионального «пояса цифрового добрососедства». К сожалению, мы не были услышаны. Результат нежелания западных стран работать над укреплением общего мира очевиден. Сначала торгово-экономические и информационные войны, а затем провокация ими горячего конфликта на территории Украины – отмечается в послании.