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Ждать ли белорусам летнего тепла? Синоптики рассказали о погоде на начало июня

28 мая 2022 17:46
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Природу наконец пробудили весенние дожди, а уже через несколько дней они сменятся на летние и продлятся по меньшей мере еще неделю, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Ждать ли белорусам летнего тепла? Синоптики рассказали о погоде на начало июня-1

Во вторник, 31 мая, пасмурную погоду дополнят сильные дожди, при этом температура воздуха повысится на 1-2 °С. Начиная со среды, 1 июня, погода будет преимущественно ясная, но с переменной облачностью и осадками в виде дождя. Воздух прогреется до +19 °С. Такая температура сохранится до конца недели, повышаясь до +21 °С в дневное и до +12 °С в ночное время суток.  

В Мадриде +33°C, в Москве +17°C. О погоде в Европе на неделю с 30 мая по 5 июня читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам. 

Ждать ли белорусам летнего тепла? Синоптики рассказали о погоде на начало июня-4

Ждать ли белорусам летнего тепла? Синоптики рассказали о погоде на начало июня-6

Ждать ли белорусам летнего тепла? Синоптики рассказали о погоде на начало июня-8

Ждать ли белорусам летнего тепла? Синоптики рассказали о погоде на начало июня-10

Ждать ли белорусам летнего тепла? Синоптики рассказали о погоде на начало июня-12

Ждать ли белорусам летнего тепла? Синоптики рассказали о погоде на начало июня-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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