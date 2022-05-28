«Воспользовался паспортом брата». Как задерживали российского рэпера на белорусской границе?

Почему в этой профессии так важны интуиция, внимательность и щепетильность, присущие только прекрасной половине человечества? Женское лицо мужской профессии.

Новости Беларуси. Уметь различать близнецов, идентифицировать личность по фото даже при кардинальной смене внешности и самой принимать решение, ставить ли штамп в паспорте. Все это о женщинах-пограничниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доверять контроль за людьми и документами на пунктах пропуска предпочитают дамам: зачастую они более внимательны и щепетильно относятся к деталям. О том, как важно подмечать любую мелочь, знает Людмила Луговцова. За 23 года службы не раз вычисляла нелегалов, одним из которых оказался российский рэпер.

Людмила Луговцова, заместитель начальника отделения пограничного контроля «Гомель»:

Ему необходимо было попасть в Украину. Он воспользовался паспортом брата, беспрепятственно пересек две границы, попав в Украину, отработал там свои концерты. По возвращению в пункте пропуска «Новая Гута» был выявлен мной в связи с тем, что паспорт ему не принадлежал. К сожалению, его концерт на территории Беларуси был отменен, он помещен в изолятор.