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«Воспользовался паспортом брата». Как задерживали российского рэпера на белорусской границе?

28 мая 2022 18:09
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Новости Беларуси. Уметь различать близнецов, идентифицировать личность по фото даже при кардинальной смене внешности и самой принимать решение, ставить ли штамп в паспорте. Все это о женщинах-пограничниках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему в этой профессии так важны интуиция, внимательность и щепетильность, присущие только прекрасной половине человечества? Женское лицо мужской профессии.

«Воспользовался паспортом брата». Как задерживали российского рэпера на белорусской границе?-1

Доверять контроль за людьми и документами на пунктах пропуска предпочитают дамам: зачастую они более внимательны и щепетильно относятся к деталям. О том, как важно подмечать любую мелочь, знает Людмила Луговцова. За 23 года службы не раз вычисляла нелегалов, одним из которых оказался российский рэпер.

«Воспользовался паспортом брата». Как задерживали российского рэпера на белорусской границе?-4

Людмила Луговцова, заместитель начальника отделения пограничного контроля «Гомель»:
Ему необходимо было попасть в Украину. Он воспользовался паспортом брата, беспрепятственно пересек две границы, попав в Украину, отработал там свои концерты. По возвращению в пункте пропуска «Новая Гута» был выявлен мной в связи с тем, что паспорт ему не принадлежал. К сожалению, его концерт на территории Беларуси был отменен, он помещен в изолятор.

Почувствовать фальшивку по весу документа и качеству бумаги. Как работают девушки-пограничники, читайте здесь.

# Государственная граница Беларуси # общество # Людмила Луговцова # Анна Корольчук # Фотофакт

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