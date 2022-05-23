«Мы ухо востро держим». Лукашенко обеспокоен планами НАТО и Польши забрать Западную Украину

Безусловно, говорили и о военно-политической обстановке в регионе. Понятно, что многое не для СМИ, как часто сам говорит Александр Лукашенко.

Об импортозамещении в Союзном государстве, давлении со стороны Запада, которое, к слову, стало дополнительным толчком к собственному развитию, а также о вопросах безопасности. Эти темы 23 мая были во внимании Александра Лукашенко и Владимира Путина во время переговоров в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их официальная часть длилась практически пять часов. Кстати, о встрече лидеры договорились на полях юбилейного саммита ОДКБ, который прошел 16 мая в Москве.

Если в экономическом поле Беларусь и Россию Запад задумал оставить наедине друг с другом, то в военно-политическом пространстве региона все наоборот. Мало того, что у наших рубежей США и союзники развернули масштабные учения, так отдельные страны еще и без стеснения претендуют на раздел соседней Украины.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть интересные какие-то вещи неожиданно в Украине. Вы это прекрасно знаете. Нас, да и вас это должно беспокоить, что они, политики, уже делают шаги к тому, чтобы расчленить Украину. Нас беспокоит то, что они готовы (поляки, натовцы) выйти, «помочь» таким образом забрать, как до 1939 года, Западную Украину. Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности. Это их стратегия и по Западной Беларуси. Поэтому мы ухо востро держим.

И, как я говорил, еще украинцам придется нас просить, чтобы мы не допустили отрыва этой западной части и других частей от Украины. Это моя такая позиция, но вы это знаете. Поэтому здесь у нас тоже проблем не меньше, но уже не наших проблем. Их проблемы, которые нам придется решать. Вчерашнее непонятное поведение в Киеве президента Дуды, кстати, который практически ничего не решает в Польше, занимается этими фейками.

В безопасности вы правы, я вас поддерживаю. Здесь у нас проблем немало, но их будем решать. Мы ничего не боимся. Как в былые времена говорили, наше дело правое и рано или поздно мы все равно победим.