Пустовой о россиянах: «Их свинцовым градом и грязью обливают, а они раненых нациков спасают»

Новости Беларуси. Авторский взгляд Евгения Пустового на уходящую неделю – о мощи ОДКБ и надежде на белорусскую молодежь. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме. Это Плутарх. Это расцвет Античности. Сейчас другое. Постмодернизм в культуре и политике, если банально, то мятеж против идеалов Просвещения и перемены, не только в гардеробе, кеды со фраком. Но и в мировоззрении: те, кто помогают беженцам, агрессоры, а те, кто подливает керосин в огонь, – супермены демократии. Теперь нет ни Рима, куда бы вели все дороги мира. Сейчас геополитическое бездорожье. Ну, а свою техасскую провинцию отцы-основатели капитализма, колониализма и геноцида превратили в глобальную деревню – глобализация. Буш-младший раскрыл планы США. Экс-президент попался на удочку российских пранкеров (читать далее).

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мечты загнать славян в навое рабство, которое вы называете глобализмом, несбыточны, но увы, ничего не изменилось. Беларусь по-прежнему стоит как несокрушимая Брестская крепость на пути любого врага. Все попытки задушить делают нас только сильнее и воодушевляют других, потому что на белорусов, россиян, которые снова ведут борьбу с этим злом мировым, смотрят миллиарды людей. Евгений Пустовой:

Это коротко, от души и в самое сердце. Рекомендую эти слова написать над трибуной ООН. Все же умы ломают голову о глобализации. Вот наш Президент все понятно сказал. А вы подумайте, как людей накормить не западной лживой пропагандой, а реальным хлебом. Глобализация с иероглифами – искупать в лучах заботы весь мир. Место под солнцем для всех, но солнце над Поднебесной. Другой вариант глобализации – добродушный, как русские солдаты в Мариуполе. Их свинцовым градом и грязью обливают. А они раненых нациков спасают. Глобализация по-русски – это глобализация равных возможностей. Белорусский вариант – многовекторность. Но многообразному миру предложили не лучший вариант объединения – вестернизацию. Кто главный, раньше решали с помощью кольта. Сейчас Дикий Запад цивилизованный мир покоряет с помощью авианосцев. Чуете? От североатлантического ветра разит запахом пороха и плачем истребленных индейцев, стерилизованных женщин Шри-Ланки и обманутых украинцев. Военный эксперт: «Если Соединенные Штаты нанесут ядерный удар по Китаю, то Китай они вбомбят в каменный век» (тут подробнее).

Евгений Пустовой:

Кстати, бедных украинок тоже предлагали лишать этого главного женского дара. Даже не нацики. Самые народноизбранные депутаты Верховной рады. Демократия. Но потом решили не мелочиться и вести войну с Россией до последнего украинца. Пока не поздно – спынытэся. И айда в лоно славянского союза. Вот чудак Буш примерно так разговаривает с комиком Зеленским. Чудак Буш думал, что с комиком Зеленским. Оказалось, с пранкерами. Телефонными пародистами. Александр Лукашенко: посмотрите, как монолитно действует Евросоюз, вот тут с них нам нужно брать пример – подробнее здесь. Надо быть трижды привитым звездно-полосатой идеологией. Чтобы отрицать тот факт, что война украинцам не нужна. Но вот вопрос: «А майдан где?» Помните, это крутое оправдание наших заблудших? «Мы сами». А чего сами сейчас украинцы никак не могут собраться. Правильно! Заказа нет. Лукашенко на саммите ОДКБ: «Ясно, что Украину натравливали и подстрекали, пичкая её национализмом, нацизмом» – подробнее здесь.