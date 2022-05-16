Александр Лукашенко: посмотрите, как монолитно действует Евросоюз, вот тут с них нам нужно брать пример

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Можно ли сегодня утверждать, что мы в нашей Организации вместе и все так же связаны узами солидарности и поддержки? Как показывают последние события, с нашей точки зрения (может, я ошибаюсь), похоже, нет. Чего только стоит запрет отдельными партнерами по ОДКБ полетов к ним самолетов национальных авиакомпаний других государств – членов этой Организации. На фоне жесточайшего, оголтелого санкционного прессинга со стороны консолидированного Запада постулаты единства и солидарности срабатывают далеко не всегда. Это видно, к сожалению, по голосованию в международных организациях. С молчаливого согласия наших партнеров Беларусь и Россия вопреки всем законам международной жизни по прихоти Запада шельмуются и исключаются из международных организаций. Да, оказывается давление. Давление жесткое и беспринципное. На вас – членов ОДКБ. Но ведь именно для таких ситуаций и существует коллективная взаимная поддержка. Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей нас завтра может не быть. Со стороны наших недругов и оппонентов идет планомерное расшатывание опорных точек и союзнических связей. И в этом мы сами частично помогаем Западу. Уверен, что если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских, как они говорят, санкций.

Посмотрите, как монолитно голосует и действует Европейский союз, насколько у них сильна внутриблоковая дисциплина. Она распространяется автоматически даже на тех, кто не согласен с принимаемыми решениями. Встает вопрос, кто нам мешает использовать этот блоковый ресурс. Вот тут с них нам нужно брать пример. Поодиночке нас просто раздавят и разорвут.