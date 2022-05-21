Военный эксперт: «Если Соединённые Штаты нанесут ядерный удар по Китаю, то Китай они вбомбят в каменный век»

Новости Беларуси. Авторский взгляд Евгения Пустового на уходящую неделю – о мощи ОДКБ и надежде на белорусскую молодежь. Рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пустовой о россиянах: «Их свинцовым градом и грязью обливают, а они раненых нациков спасают». Читать здесь.

Евгений Пустовой, СТВ:

Наверху пищевой пирамиды США, Британия и Канада. Вы думаете, это недремлющее око мирового порядка? Да это Бермудский треугольник мирового беспорядка. Кто попадает под его влияние, тот пропадает. Теперь великая Америка – это более миллиона умерших от ковида. Великая Америка – это более 100 тысяч ежегодно погибающих от передозировки наркотиками. Великая Америка – это ежегодно 42 тысячи застреленных граждан самой главной демократии мира. Для примера, это население белорусского Кобрина. Пошел процесс самоуничтожения. Великая Америка осталась лишь на кадрах голливудских фильмов. И то фильмов из прошлого века. Даже кино сейчас в кризисе. Как и экономика США. «Они могут навязать кому угодно какие угодно торговые соглашения». Как богатые страны стали богатыми?

Борис Юлин, публицист, военный эксперт (Россия):

Богатство всех стран, которые действительно являются богатыми, построено на неравноправной торговле. То есть все крупные страны, те же самые Соединенные Штаты, за счет того, что они являются эмиттером мировой валюты, именно они эмиссию проводят, за счет того, что они могут навязать кому угодно какие угодно торговые соглашения, потому что имеют самые мощные вооруженные силы в мире. Поэтому могут воздействовать силой на тех, кто не хочет принимать их условия игры. Этим же самым занимается Европа. То есть, они хотят обеспечить более удобную, более легкую логистику. Это как система ВТО, система квотирования. Когда наиболее развитые страны добиваются открытой торговли, свободного рынка, но при этом различными способами, например, экологическими нормами и так далее ограничивают собственные рынки. Закрывают их для других компаний. Американцы напрямую занимаются протекционизмом, но при этом запрещают заниматься протекционизмом другим странам. Это обычная практика. Она была и в средние века, она есть и сейчас. Это как, когда Испания в свое время громила ту же Англию, Францию. «Не надо говорить про коллективный Запад». Как деловые интересы разобщают Европу?

Евгений Пустовой:

И все-таки как они на нас смотрят? Борис Юлин:

Как на рынок сбыта, как на источник сырья, источник дешевой рабочей силы. И смотрят не только на нас, но и на все страны, которые я перечислял. Они также смотрят на Индию, допустим, на Бразилию. На все страны, которые не являются лидерами в экономике. Не надо сосредотачиваться на англосаксонцах. Понимаете, даже самим англосаксонским банкирам, которые чаще всего имеют не англосаксонские фамилии (Ротшильд – это не англосакс), плевать и на англосаксов точно так же, как и на всех остальных. Есть только деловые интересы. Когда речь идет о конкуренции между странами, она идет постоянно и со всех сторон. Кто-то имеет выигрышную позицию, а кто-то более проигрышную. И пытается из нее уйти. Так, допустим, пытался с такой же проигрышной позиции уйти Муаммар Каддафи, но которого за слишком энергичную деятельность в этой области просто взяли и разбомбили. Бомбили его как англичане, так и французы. Французы – это англосаксы? Но действовали они совместно. В Сирии совместно удары наносят, допустим, американцы и французы. Не надо говорить про коллективный Запад. Когда они Югославию долбили, они долбили свой собственный Запад. Когда Испания прессует Каталонию, она прессует свой собственный Запад. Когда английские банки сбросили все свои долги на Ирландию и навесили на нее безумный долг, этот паровоз, они это сделали со своим Западом. Ирландия еще западнее, чем Англия. «Это фактически апартеид, нацизм». Как идеологические интересы создают интересы экономические?

Евгений Пустовой:

Что первичнее: идеология или экономика? Борис Юлин:

Нет. Это идеологические интересы, которые обеспечивают экономические интересы. Чтобы люди ненавидели друг друга, чтобы они постоянно враждовали и так далее. Чтобы избежать того, о чем вы говорили. Декларируется, но не делается. Единый мир от Лиссабона до Владивостока. Чтобы этого ни в коем случае не случилось, людей нужно натравливать друг на друга. Это делается везде. И отсюда возникают конфликты. Памятники сносят не только у нас, памятники сносят и в Америке. Там сейчас развернули это безумное движение, которое сносит памятники основателем США и Колумбу. У нас больно, когда сносятся памятники нашим воинам-освободителям. Когда в Прибалтике это делают, никак не среагировали. Там марши нацистов, этих легионеров СС. В той же Латвии, в той же Эстонии. Откровенная политика апартеида. Понимаете, ЮАР нельзя апартеид, потому что это плохо. Апартеид – это действительно плохо, это теория раздельного развития рас. Но когда апартеид осуществляется, например, в Израиле или Латвии – это нормально. В Латвии и Эстонии, это чуть ли не единственные места в мире, где есть такое явление, как паспорт негражданина. Человек, который там всегда жил, который там родился, но по языковому принципу он не является гражданином данной страны. То есть, он ограничен в правах. Это фактически апартеид, нацизм. «Это постоянная борьба». Какие технологии используют лидеры экономики, чтобы ослабить конкурентов?

Евгений Пустовой:

Цветные революции, прокси-война – это методы экономической экспансии? Борис Юлин:

Придумываются новые названия: сетецентрические войны, например, цифровые войны. Там кучу терминов придумают, но на самом деле все это давно существовало, всегда использовалось. Просто почему-то пытаются из общей картины военного строительства и военного противостояния выделить какой-то маленький аспект. Первая цветная революция была осуществлена по этим технологиям, которые называются цветными революциями, вливание. Все это используется везде и всегда. Когда курдов пытались натравить на центральные власти в Ираке, чтобы ослабить Саддама Хусейна. Это ж тоже было. В чувство их приводит обычно объединение тех, кто должен этому противостоять. Как раньше это было, допустим, против Испании Англия, Франция, Голландия. Сейчас это может быть союз, в который могут входить Россия, Китай, Иран, Индия. Для этого сейчас постоянно пытаются вбить как можно больше клиньев раздора между Индией и Китаем. Это целенаправленная такая политика. Когда, допустим, тот же самый Пакистан стал хоть как-то ориентироваться на Китай, вместо Соединенных Штатов, он сразу попал в состояние страны-изгоя. Понимаете, это постоянная борьба. «Но есть такой большой недостаток». Какие сценарии у ядерного конфликта?