Буш-младший раскрыл планы США. Экс-президент попался на удочку российских пранкеров

Новости Беларуси. Авторский взгляд Евгения Пустового на события недели.
В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Политика без галстуков и купюр».
Новости Беларуси. Авторский взгляд Евгения Пустового на события недели.
В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Политика без галстуков и купюр».
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Самые народноизбранные депутаты Верховной Рады решили не мелочиться и вести войну с Россией до последнего украинца. Пока не поздно, остановитесь. И айда в лоно славянского союза.
Пустовой о россиянах: «Их свинцовым градом и грязью обливают, а они раненых нациков спасают» (подробнее тут).
Вот чудак Буш примерно так разговаривает с комиков Зеленским. Он думал, что с комиком Зеленским. Оказалось – с пранкерами, телефонными пародистами. А вообще, не смешно.
Джордж Буш-младший, экс-президент США:
Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск. Вопрос в том, будете ли вы продолжать получать необходимую помощь. И я, конечно, на это надеюсь. И для Соединенных Штатов очень важно продолжать возглавлять это движение.
Лукьянов полетит в космос? Все подробности разговора с Президентом здесь.