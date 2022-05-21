Буш-младший раскрыл планы США. Экс-президент попался на удочку российских пранкеров

В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Самые народноизбранные депутаты Верховной Рады решили не мелочиться и вести войну с Россией до последнего украинца. Пока не поздно, остановитесь. И айда в лоно славянского союза.

Пустовой о россиянах: «Их свинцовым градом и грязью обливают, а они раненых нациков спасают» (подробнее тут).

Вот чудак Буш примерно так разговаривает с комиков Зеленским. Он думал, что с комиком Зеленским. Оказалось – с пранкерами, телефонными пародистами. А вообще, не смешно.