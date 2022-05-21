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Буш-младший раскрыл планы США. Экс-президент попался на удочку российских пранкеров

21 мая 2022 18:22
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Новости Беларуси. Авторский взгляд Евгения Пустового на события недели.

В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Политика без галстуков и купюр».

Буш-младший раскрыл планы США. Экс-президент попался на удочку российских пранкеров-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Самые народноизбранные депутаты Верховной Рады решили не мелочиться и вести войну с Россией до последнего украинца. Пока не поздно, остановитесь. И айда в лоно славянского союза.

Пустовой о россиянах: «Их свинцовым градом и грязью обливают, а они раненых нациков спасают» (подробнее тут).  

Вот чудак Буш примерно так разговаривает с комиков Зеленским. Он думал, что с комиком Зеленским. Оказалось – с пранкерами, телефонными пародистами. А вообще, не смешно.

Буш-младший раскрыл планы США. Экс-президент попался на удочку российских пранкеров-4

Джордж Буш-младший, экс-президент США:
Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше русских войск. Вопрос в том, будете ли вы продолжать получать необходимую помощь. И я, конечно, на это надеюсь. И для Соединенных Штатов очень важно продолжать возглавлять это движение.

Лукьянов полетит в космос? Все подробности разговора с Президентом здесь.

# «Политика без галстуков и купюр» # Джордж Буш-младший # Евгений Пустовой # Владимир Зеленский # Фотофакт

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