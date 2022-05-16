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Путин: надеюсь, ОДКБ, которая превратилась в полноценную международную структуру, будет развиваться и дальше

16 мая 2022 16:54
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко внес ряд конкретных предложений для укрепления ОДКБ в нынешней беспрецедентной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российская столица 16 мая приняла юбилейный саммит Организации Договора о коллективной безопасности. 30 лет со дня подписания основополагающего документа и 20-летие создания самой ОДКБ.

Путин: надеюсь, ОДКБ, которая превратилась в полноценную международную структуру, будет развиваться и дальше-1

Белорусский борт номер один приземлился в российской столице в половине одиннадцатого утра. А около двух Александр Лукашенко прибыл в Кремль на первую полностью очную встречу лидеров за последние 2,5 года. Традиционное фото с коллегами и без промедлений за стол переговоров.

Путин: надеюсь, ОДКБ, которая превратилась в полноценную международную структуру, будет развиваться и дальше-4

Владимир Путин, президент России:
У нас фактически два юбилея. Я вас с этим событием поздравляю. Надеюсь, что Организация, которая за предыдущие годы превратилась в полноценную международную структуру, будет развиваться и дальше. Имею в виду и непростые времена. Но хотелось бы отметить в этой связи, что и в 1992-м, и в 2002 году тоже были непростые времена. Они не заканчиваются никогда. Но Организация играет очень важную роль на постсоветском пространстве, стабилизирующую роль. Надеюсь, что в этом смысле ее возможности и влияние на ситуацию в зоне нашей ответственности будет только возрастать.

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# ОДКБ # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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