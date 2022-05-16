Путин: надеюсь, ОДКБ, которая превратилась в полноценную международную структуру, будет развиваться и дальше

Новости Беларуси. Александр Лукашенко внес ряд конкретных предложений для укрепления ОДКБ в нынешней беспрецедентной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российская столица 16 мая приняла юбилейный саммит Организации Договора о коллективной безопасности. 30 лет со дня подписания основополагающего документа и 20-летие создания самой ОДКБ.

Белорусский борт номер один приземлился в российской столице в половине одиннадцатого утра. А около двух Александр Лукашенко прибыл в Кремль на первую полностью очную встречу лидеров за последние 2,5 года. Традиционное фото с коллегами и без промедлений за стол переговоров.

Владимир Путин, президент России:

У нас фактически два юбилея. Я вас с этим событием поздравляю. Надеюсь, что Организация, которая за предыдущие годы превратилась в полноценную международную структуру, будет развиваться и дальше. Имею в виду и непростые времена. Но хотелось бы отметить в этой связи, что и в 1992-м, и в 2002 году тоже были непростые времена. Они не заканчиваются никогда. Но Организация играет очень важную роль на постсоветском пространстве, стабилизирующую роль. Надеюсь, что в этом смысле ее возможности и влияние на ситуацию в зоне нашей ответственности будет только возрастать.