Александр Лукашенко: «Нас ждут серьёзные вызовы в перспективе. Необходимо укреплять ОДКБ»

Новости Беларуси. Накопилось слишком много желающих «взорвать» ситуации в постсоветских республиках. Об этом заявил Александр Лукашенко во время выступления на внеочередном онлайн-саммите по Казахстану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Казахстан сейчас переживает масштабный кризис. В стране орудуют религиозные радикалы, бандиты, мародеры. А все начиналось с протестов из-за роста цен на газ. Позже они переросли в беспорядки, погромы и нападения на силовиков.

Много говорится в данной истории о внешнем влиянии. Но, как отметил белорусский лидер, за всеми внешними факторами надо видеть и внутренние. Это урок, который Беларусь извлекла после августа 2020-го. Ситуацию надо обязательно оперативно отслеживать – уверен Александр Лукашенко – и, уже исходя из данных, действовать на упреждение.

Надо сказать, что наш глава государства подробно осведомлен о происходящем в Казахстане. Он проводил ряд телефонных разговоров, в том числе с президентом Токаевым. Белорусы сопереживают казахстанскому народу. Происходящее говорит о том, что накопилось слишком много желающих «взорвать» ситуации в постсоветских республиках. Белорусский лидер подчеркнул, что, как показали события, на границах Казахстана скопилось немало международных террористов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы много сейчас говорим о внешнем вмешательстве. И прав президент Казахстана: пройдет немного времени – имена, фамилии, адреса, пароли, явки будут названы этих деятелей. Но надо понимать одно, что только внешний фактор никогда не будет единственным. За всеми внешними факторами надо видеть и внутренние. Это урок, который мы извлекли из событий в Беларуси.

Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации (а это уже вы видите там, на месте), их взгляды, в том числе, брошены и на Узбекистан. Напомню, что о рисках и угрозах, связанных с созданием в Центрально-Азиатском регионе спящих ячеек террористов – цитата – и экстремистов, которые в один момент могут проснуться, неоднократно говорил уважаемый Эмомали Шарипович Рахмон. Мы принимали это к сведению, но, наверное, недооценили риски.

Давайте откровенно. Порой думали, что нас сия беда минет. Теперь видим, что основной костяк протестующих в Казахстане составляют профессиональные боевики-террористы. Это очень опасная тенденция. Кто их организовывал и руководил, надо разобраться. Уверен, наши усилия подействовали отрезвляюще на деструктивные элементы и показали всему миру тесные союзнические связи, дееспособность и потенциал организации. Нам, исходя из этого нашего урока, нужно совершенствовать и управляемость ОДКБ, и те силы, которые мы готовы задействовать.

Нас ждут серьезные вызовы в перспективе. Необходимо укреплять ОДКБ, спокойно, планомерно наращивать все ее компоненты и прежде всего миротворческий потенциал. Весьма важно сохранить мобильность и оперативность действий. И не надо излишне, образно говоря, стесняться в этом плане, озираясь на некий Запад, Америку или еще какие-то государства. Будем смотреть резко по сторонам – свернем шею. Поэтому надо заниматься своими вопросами и видеть собственную безопасность. Когда у них возникают малейшие проблемы, они не думают о демократии, они не оглядываются на нас, а действуют сообразно собственным интересам. Нам тоже надо это учесть.