Лукьянов полетит в космос? Лукашенко рассказали о желании первого секретаря БРСМ

Новости Беларуси. Авторский взгляд Евгения Пустового о надежде на белорусскую молодежь. В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Политика без галстуков и купюр».

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Конечно, не у всех так получится разговаривать с молодежью и детьми. Это и есть харизма и педагогический опыт. Не у всех такой есть, но ответственность будет. Даже в космос не убежишь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если победит, да, но нас попросили россияне. И Путин мне постоянно об этом говорит: нам бы женщину из Беларуси. В космос надо женщина. И, встречаясь с руководителем Роскосмоса, Дмитрием Рогозиным, в последний раз, мы с ним дружны, он мне все время говорит: Александр Григорьевич, подберите женщину. Пустовой о россиянах: «Их свинцовым градом и грязью обливают, а они раненых нациков спасают» (подробнее тут).

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Уважаемый Александр Григорьевич, прежде всего, Андрей Иванович, спасибо. На самом деле, если родина скажет, я уверен, и пионеры наши, и октябрята, и комсомольцы выполнят любую задачу. Но прежде всего позвольте вас поблагодарить.

– Ты на нее намекаешь, она не хочет.