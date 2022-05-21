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Лукьянов полетит в космос? Лукашенко рассказали о желании первого секретаря БРСМ

21 мая 2022 17:57
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Новости Беларуси. Авторский взгляд Евгения Пустового о надежде на белорусскую молодежь.

В программе Новости «24 часа» на СТВ рубрика «Политика без галстуков и купюр».

Лукьянов полетит в космос? Лукашенко рассказали о желании первого секретаря БРСМ-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Конечно, не у всех так получится разговаривать с молодежью и детьми. Это и есть харизма и педагогический опыт. Не у всех такой есть, но ответственность будет. Даже в космос не убежишь.

Лукьянов полетит в космос? Лукашенко рассказали о желании первого секретаря БРСМ-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если победит, да, но нас попросили россияне. И Путин мне постоянно об этом говорит: нам бы женщину из Беларуси. В космос надо женщина. И, встречаясь с руководителем Роскосмоса, Дмитрием Рогозиным, в последний раз, мы с ним дружны, он мне все время говорит: Александр Григорьевич, подберите женщину.

Пустовой о россиянах: «Их свинцовым градом и грязью обливают, а они раненых нациков спасают» (подробнее тут).  

Лукьянов полетит в космос? Лукашенко рассказали о желании первого секретаря БРСМ-7

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:  
Уважаемый Александр Григорьевич, прежде всего, Андрей Иванович, спасибо. На самом деле, если родина скажет, я уверен, и пионеры наши, и октябрята, и комсомольцы выполнят любую задачу. Но прежде всего позвольте вас поблагодарить.
– Ты на нее намекаешь, она не хочет.

Лукьянов полетит в космос? Лукашенко рассказали о желании первого секретаря БРСМ-10

Александра Гончарова, председатель Центрального совета Белорусской республиканской пионерской организации:
Я не полечу.

Лукьянов полетит в космос? Лукашенко рассказали о желании первого секретаря БРСМ-13

– Если ты хочешь поучаствовать.
– С удовольствием.
– Это не значит, что ты слетаешь, зазвездишься и бросишь свою работу.

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# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Александр Лукьянов # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Дмитрий Рогозин # Александра Гончарова # Владимир Путин # Андрей Иванец # Фотофакт

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