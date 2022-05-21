Директор кадетского училища о студентах: он должен уметь подчиняться и уметь брать ответственность, отдавая команды

Сергей Метельский, директор Минского областного кадетского училища:

Современный кадет, если мы берем отличие от обычного школьника, то я всегда говорю, что это молодой человек или девушка, которые более осознанно относятся к жизни, к своим поступкам. Это тот человек, который всегда подумает, прежде чем сделает. И мы воспитываем эту ответственность в своих действиях. Изначально, когда дети поступают, все учащиеся стремятся по окончании кадетского училища занять место в системе национальной безопасности Республики Беларусь. Здесь они, во-первых, меняются внешне, физически. Если в восьмой класс приходят, они еще маленькие, несобранные. В 11-м классе они уже более статные, походка меняется, стойка.

Уже видно, что дети повзрослели. Плюс идет процесс воспитания четыре года. Он идет не просто на словах, а через действие. То есть дети вовлечены в какие-то процессы, проекты, поездки, и через все это формируются определенные черты личности. Тогда мы говорим, что это уже надежный человек. Он уже осознанный. Наши дети, выпускники отличаются тем, что все действия, которые они выполняют, осознанны. То есть он четко понимает, что он делает, к чему это должно привести, и он достаточно ответственный. Мы рассматриваем, что в будущем это офицер. Соответственно, с одной стороны, он должен уметь подчиняться. С другой – должен уметь брать на себя ответственность, давая команды. Не просто кому-то что-то сказать, а нести за это ответственность. Часто зона ответственности – это жизнь подчиненных людей.