Директор кадетского училища о студентах: он должен уметь подчиняться и уметь брать ответственность, отдавая команды

Новости Беларуси. Здравствуй, юность в сапогах, или доброе утро из Минского областного кадетского училища. В программе «Центральный регион» на СТВ расскажем все о почти армейском распорядке дня. О кадетах, романтике и братстве.
Новости Беларуси. Здравствуй, юность в сапогах, или доброе утро из Минского областного кадетского училища. В программе «Центральный регион» на СТВ расскажем все о почти армейском распорядке дня. О кадетах, романтике и братстве.
Главная мотивация – уверенность в будущем. Ребята, в отличие от сверстников в обычных школах, уже давно определились с будущей профессией. Большинство выпускников выбирает вузы силовых ведомств – Академию МВД, Военную, Институт пограничной службы или университет МЧС. А там отметка в аттестате об окончании кадетского училища – знак качества.
Кроме активной жизни, участия в многочисленных конкурсах и спортивных соревнованиях, экскурсий есть нечто особое, что роднит всех кадетов. Кадетское братство и сегодня не пустые слова.
Сергей Метельский, директор Минского областного кадетского училища:
Современный кадет, если мы берем отличие от обычного школьника, то я всегда говорю, что это молодой человек или девушка, которые более осознанно относятся к жизни, к своим поступкам. Это тот человек, который всегда подумает, прежде чем сделает. И мы воспитываем эту ответственность в своих действиях. Изначально, когда дети поступают, все учащиеся стремятся по окончании кадетского училища занять место в системе национальной безопасности Республики Беларусь. Здесь они, во-первых, меняются внешне, физически. Если в восьмой класс приходят, они еще маленькие, несобранные. В 11-м классе они уже более статные, походка меняется, стойка.
Уже видно, что дети повзрослели. Плюс идет процесс воспитания четыре года. Он идет не просто на словах, а через действие. То есть дети вовлечены в какие-то процессы, проекты, поездки, и через все это формируются определенные черты личности. Тогда мы говорим, что это уже надежный человек. Он уже осознанный. Наши дети, выпускники отличаются тем, что все действия, которые они выполняют, осознанны. То есть он четко понимает, что он делает, к чему это должно привести, и он достаточно ответственный. Мы рассматриваем, что в будущем это офицер. Соответственно, с одной стороны, он должен уметь подчиняться. С другой – должен уметь брать на себя ответственность, давая команды. Не просто кому-то что-то сказать, а нести за это ответственность. Часто зона ответственности – это жизнь подчиненных людей.
Быть кадетом сегодня так же престижно, как и три столетия назад. В подтверждение тому и конкурсы на поступление. На будущий год даже увеличили план набора. Кстати, прием документов в училище стартует уже 1 июня.
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