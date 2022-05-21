Наплитные и миниатюрные для воротников и жабо. Зачем слуцким кадетам полтысячи утюгов?

Новости Беларуси. Здравствуй, юность в сапогах, или доброе утро из Минского областного кадетского училища. В программе «Центральный регион» на СТВ расскажем все о почти армейском распорядке дня. О кадетах, романтике и братстве.

Минское областное кадетское училище славится не только качеством образования и традициями. Местная достопримечательность – уникальный музей утюгов. Конечно, мы не могли обделить вниманием столь грандиозную экспозицию. Знакомит с ней известный слуцкий коллекционер Леонид Вечер.

Леонид Вечер, коллекционер, помощник воспитателя Минского областного кадетского училища:

Не поверите, но с такого спортивного интереса… У меня в подвале стояло около 10. Я думаю: ну, что там… И с тех пор началось (около 20 лет назад). Сегодня у меня 586 (с повторами) утюгов. Все утюги бытовые, по энциклопедии. Делятся на духовые, на углях. Использовались преимущественно березовые угли, засыпались раскаленные из печи. Ждали, пока нагреется днище, и утюжили. Если утюг остывал, то вот такими движениями раздували и продолжали процесс глажки. Один из утюгов мне попался с камнями. Была мысль: зачем хозяин туда их положил? Пришел к выводу: из-за того, что угли в эти отверстия выстреливали и оставляли пятна, особенно на белой ткани. А эти после нагрева не трескались, и никакого дефекта не шло.

Вместо духового сделали наплитный. То есть ставили на плиту и ждали. Пока все это нагреется. Яна Шипко, корреспондент:

А как вообще делали утюги? Были какие-то особые мастера? Леонид Вечер:

Были заводы, артели, которые производили. Кустарным способом можно было сделать наплитный. И, видимо, делали такие. Это утюжок, найденный в деревенском сарае. Похоже, что припаяли.

– Зато такой облегченный вариант.

– Да, это облегченный.

– С какого времени люди начали пользоваться утюгами?

– Китайцы присвоили, что первые утюги были у них. Это были своеобразные тазики с ручкой, куда уголь засыпался. Они гладили в основном шелковые ткани этим тазиком.

Леонид Вечер:

Утюг для деревенской семьи во время и после войны – вещь достаточно дорогая. Поэтому если утюг ломался, то его не выбрасывали, а пытались ремонтировать. Чаще всего это ручки. У меня есть утюг, который очень много в этом плане претерпел. Поменяли эту ручку, основание ручки. Дальше мы увидели заплатки. И клепали, и варили. Все делали, чтобы сохранить утюг в рабочем состоянии. Утверждают, что в деревенских домах при входе на столике стоял самовар и утюг. И всякий входящий видел, что семья достаточно зажиточная. Это, можно сказать, хвастались.

Леонид Вечер:

Я в прошлом учитель географии, и тему географии в утюгах я пройти не мог. Внизу – польские утюги с трубой, повернутой влево. Они все разные по производителям, по номерам – от меньшего до большего.

В уголочке представлены все производители белорусские. Чаще всего встречается Лида. Все они достаточно похожи друг на друга. На втором месте по встречаемости – могилевские утюги. Третьи – минские. Ну, и Украина, Молдова, Германия, Венгрия есть, Швеция.

Леонид Вечер:

Следующий тип – наплитные. Такой утюг ставился на плиту. Ждали, пока утюг нагреется, и затем рукой взять было невозможно. Надо было брать ухваткой специальной или через тряпочку.

– Небольшие, но очень увесистые.

– Они разные. Есть даже маленькие. Какие-то жабо, кружавчики тоже надо было отгладить.

После стирки, когда оно мятое, многократно пройтись этим ребраком, и оно становилось мягеньким, и складок практически не было.