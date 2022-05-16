Лукашенко на саммите ОДКБ: «Ясно, что Украину натравливали и подстрекали, пичкая её национализмом, нацизмом»

Встреча лидеров длилась около четырех часов и отметилась обширной повесткой. Очевидно, что актуальных вопросов по безопасности в регионе накопилось немало. Самое время обсудить меры совместного реагирования на возникающие вызовы и угрозы. Тем более это первый с 2019-го полностью очный разговор.

Как отметил глава нашего государства, НАТО агрессивно наращивает мускулы, затягивая к себе нейтральные страны и действуя по принципу «кто не с нами, тот против нас». На этом фоне контрастом выглядит оборонительная и миролюбивая позиция ОДКБ. Александр Лукашенко уверен: голос Организации Договора о коллективной безопасности сейчас должен звучать как никогда громко. На первое место должны выйти вопросы укрепления политических, экономических и военных связей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Время передела мира. Однополярная система мироустройства безвозвратно уходит в прошлое. Однако коллективный Запад ведет ожесточенную борьбу за сохранение своих позиций. В ход идут все средства, в том числе в зоне ответственности нашей Организации: от бряцания оружием натовским у наших западных границ до развязанной против нас, в первую очередь против России и Беларуси, полномасштабной гибридной войны (читайте далее).

Сегодня нет более злободневного и важного вопроса, чем конфликт вокруг Украины. Начиная с 2014 года, все мы оказывали все необходимое содействие в целях его урегулирования. В принципе, мы готовы, все сидящие за столом, делать это и сейчас в любом формате. Ясно, что Украину натравливали и подстрекали, пичкая ее национализмом, нацизмом.

В августе 2020 года в отношении взаимодействия с нами, с Беларусью, Украина полностью, как у нас принято в народе говорить, легла под Запад. На протяжении последних двух лет мы постоянно ощущаем на себе недружественные акции со стороны нашей южной соседки.

Беларусь и до начала военной операции России обращала внимание на необоснованный рост военного присутствия Запада в Украине. И в регионе в целом. Мы об этом неоднократно говорили и предупреждали, что дело идет к конфликту. Ожидали, что Запад и прежде всего США все-таки воспользуются известным предложением России по запуску переговоров по гарантиям безопасности. Рано или поздно в обозримом будущем этот процесс все равно начнется. Но что к тому времени останется от Украины и от нашего региона – это вопрос. Пока на Западе, в том числе в Вашингтоне, мы наблюдаем лишь желание максимально продлить конфликт. Для этого Украину и продолжают накачивать оружием. Цели понятны: максимально ослабить Россию, утопив ее, как они говорят, в этой войне. А, может, сделать так, чтобы полыхнуло пошире. И это мы тоже наблюдаем. Если замысел такой, то, наверное, отсидеться ни у кого не получится. Самая опасная сегодня тенденция в Украине – попытки расчленения Украины.