Лукашенко: «НАТО агрессивно наращивает мускулы, затягивая к себе в сети»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Москве внес конкретные предложения для укрепления организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявил Президент Беларуси, теперь необходимо усилить политическое взаимодействие и координацию.

Это первая полностью очная встреча лидеров с 2019 года. Белорусский борт № 1 приземлился в российской столице в 10:30 утра. А около 14:00 Александр Лукашенко прибыл в Кремль. Традиционное фото с коллегами, и без промедлений за стол переговоров. Повестка встречи обширная, перед сообществом стоит ряд актуальных вопросов по безопасности в регионе.

Как отметил Владимир Путин, встречаться в непростое время лидерам ОДКБ не впервой. В свою очередь наш Президент подчеркнул необходимость максимально сплотиться, чтобы эффективно противостоять военной угрозе со стороны Запада. Александр Лукашенко уверен: голос ОДКБ сейчас должен звучать как никогда громко. На первое место должны выйти вопросы укрепления политических, экономических и военных связей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

НАТО агрессивно наращивает мускулы, затягивая к себе в сети, уже нейтральных вчерашних, Финляндию и Швецию. Действует по принципу «кто не с нами, тот против нас». Лицемерно продолжает декларировать свою оборонительную направленность. На этом фоне контрастно выглядит подлинно оборонительная и миролюбивая позиция Организации Договора о коллективной безопасности. На западном фланге нашей Организации наращивается военное присутствие Штатов. Ускоренными темпами модернизируется военная инфраструктура, идут многочисленные учения НАТО. Прямо сейчас на территории 19 европейских стран, в том числе у наших границ в Польше проходят крупномасштабные учения. Такого мы раньше не видели. «Защитники Европы-2022». От кого они защищаются, догадайтесь сами. И вот тут наши военные взаимодействия в рамках Союзного государства Беларуси и России, членство Беларуси в ОДКБ являются теми самыми стабилизаторами, оказывающими определенный отрезвляющий эффект на горячие головы по ту сторону границ. Этот пример свидетельствует о том, что если бы этого не было, боюсь, что горячая война уже была бы и на территории Беларуси. Кстати, они попробовали это в 2020 году.

В условиях полного игнорирования норм и принципов международного права особенно важны единство и солидарность единомышленников. Государства-члены ОДКБ проявили в январе этого года подобную солидарность и выручку в трудную минуту. Вы помните казахстанские события. Своевременность и оперативность этого шага наглядно продемонстрировали всему миру тесные союзнические связи. Дееспособность потенциала Организации по обеспечению безопасности ее государств-членов. Никто на Западе даже не посмел подумать ввязаться в ту ситуацию, потому что вместе мы сила. Однако можно ли сегодня утверждать, что мы в нашей Организации вместе и все так же связаны узами солидарности и поддержки? Как показывают последние события, с нашей точки зрения, может, я ошибаюсь, похоже, нет. Сейчас абсолютно очевидно, что не встретив единого противодействия со стороны союзников по Организации и других интеграционных объединений на постсоветском пространстве, коллективный Запад будет наращивать свой прессинг. Надо повысить коэффициент полезного действия механизма консультации по вопросам внешней политики и безопасности. Нам надо чаще выступать от имени ОДКБ на международных площадках, чтобы голос и позиция Организации были видны и слышны. И голос, и позиция должны быть едины. Как на Западе.