Пустовой: «Лучше, чем Беларусь и белорусские журналисты, никто не представлял интересы России»

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим белорусско-российский союз, поставки оружия в Беларусь и кашу в головах людей. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Григорий Азаренок: Пожелаем удачи Косте, он сейчас летает на самолетах с Евгением Пригожиным, перевозит раненых на передовой. Костя, привет, ты крутой!

Евгений Пустовой: Не всех батюшек. Григорий, насчет союзного медиахолдинга – это же не мертворожденное дитя. Он родился, можно сказать, в уличных столкновениях. Когда ты и наш друг, Костя Придыбайло, это был такой союзный фронт. Это объединение, информационная война, вместе держитесь.

Евгений Пустовой, политический обозреватель: С удовольствием. Хватит меня и на СТВ, и на союзный медиахолдинг. Я даже готов пойти на BBC и CNN. Главное, чтобы давали возможность доносить правду о Беларуси и о нашем главе государства.

Евгений Пустовой:

У нас много союзных программ. Мы смогли космос вместе, создали тот же «Тор». Когда мы вместе, мы непобедимы. Это два кулака. С двух кулаков легче бить, чем одной левой.

Григорий Азаренок:

Какие есть проблемы? Разговор идет давно. По крайней мере, с подписания союзных программ. Почему не двигается? Президент сказал Дмитрию Федоровичу [Мезенцеву – прим. ред.], что должны активно подключиться и наши люди. Как ты это видишь, что это должно быть? Какой-то офис в Москве и офис в Минске? Как ты себе это представляешь?

Евгений Пустовой:

Слушайте, у нас штаб-квартира СНГ есть, можно у нас и штаб-квартиру медиахолдинга делать. Дело ведь не в локациях.

Григорий Азаренок:

Задаю прямой вопрос. Придут люди из Москвы и скажут: у нас очень-очень много денег и все будет так, как у нас положено.

Евгений Пустовой:

У нас союзное телевидение уже было. Как оно себя повело в 2020 году? Вспомни большой разговор у главы государства. Сидели с опущенными глазами, там только Людмила Ковалева отстаивала белорусскую позицию. Так не должно быть. Вообще, российское медиапространство должно понять, что лучше, чем Беларусь и белорусские журналисты, никто не представлял интересы России. И в медийном пространстве то же самое. Поэтому союзный медиахолдинг должен представлять интересы Союзного государства. То есть рекламировать скрыто, не скрыто, не какие-то там европейские ценности и товары. А именно развитие Союзного государства. Мы будем вместе покорять космос, мы будем вместе ходить, поднимать животноводство и поднимать дух братства и понимание того, что мы славянская цивилизация, которая не упала лицом в грязь.

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