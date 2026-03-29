Информация для тех, кто собирается в путешествие. Национальный аэропорт Минск перешел на летнее расписание полетов. Оно будет действовать с 29 марта по 24 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно новому сезонному расписанию, планируется выполнение регулярных полетов по 34 направлениям. «Белавиа» на российском направлении обеспечит сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Сочи, Екатеринбургом, Казанью, Калининградом, Мурманском. Также будут присутствовать зарубежные перелеты. Речь идет о рейсах в Минеральные Воды, Алматы, Пекин, Ташкент и другие.

Отметим, календарь авиационных сезонов, в соответствии с нормами Международной ассоциации воздушного транспорта, делится на два периода. Лето начинается в последнее воскресенье марта и заканчивается в последнюю субботу октября, а зима – в последнее воскресенье октября и заканчивается в последнюю субботу марта. Авиакомпании, как правило, принимают во внимание статистику прошлых лет, опыт выполнения тех или иных рейсов. В зависимости от сезона корректируют свою программу полетов.