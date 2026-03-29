Сотрудники МВД присоединились к республиканской акции «Лес! Дабро! Парадак!»

Внести свой вклад, чтобы Беларусь стала еще краше. Так решили сотрудники МВД и присоединились к республиканской акции «Лес! Дабро! Парадак!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном строю – представители подразделений центрального аппарата Министерства внутренних дел, УВД Мингорисполкома, а также курсанты, лицеисты, воспитанники военно-патриотических клубов. Плечом к плечу с ними – представители местной власти и работники Воложинского лесхоза. Это не только вклад в обеспечение экологической безопасности страны, но и важный элемент патриотического воспитания личного состава и подрастающей смены.

Для нас, первокурсников, очень важно, что мы у старшего поколения принимаем этот опыт. В будущем мы обязательно передадим следующему поколению, когда будем взрослыми.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

К нам обращаются лесхозы. Мы в обязательном порядке приезжаем и оказываем помощь. Сегодня находимся здесь, на Воложинской земле. Сюда мы приезжаем ежегодно и видим, что еще здесь много работы для нас. Люди должны делать все для того, чтобы наша страна стала краше и лучше. Когда мы принимаем участие в данных акциях, мы всегда наполняем их патриотизмом, любви к нашей Родине.

В итоге в Беларуси появилось еще около четырех гектаров леса. Общими усилиями высадили 30 тысяч саженцев.