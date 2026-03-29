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Сотрудники МВД присоединились к республиканской акции «Лес! Дабро! Парадак!»

29 марта 2026 07:59
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Внести свой вклад, чтобы Беларусь стала еще краше. Так решили сотрудники МВД и присоединились к республиканской акции «Лес! Дабро! Парадак!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники МВД присоединились к республиканской акции «Лес! Дабро! Парадак!»-2

В одном строю – представители подразделений центрального аппарата Министерства внутренних дел, УВД Мингорисполкома, а также курсанты, лицеисты, воспитанники военно-патриотических клубов. Плечом к плечу с ними – представители местной власти и работники Воложинского лесхоза. Это не только вклад в обеспечение экологической безопасности страны, но и важный элемент патриотического воспитания личного состава и подрастающей смены.

Сотрудники МВД присоединились к республиканской акции «Лес! Дабро! Парадак!»-4

Для нас, первокурсников, очень важно, что мы у старшего поколения принимаем этот опыт. В будущем мы обязательно передадим следующему поколению, когда будем взрослыми.

Сотрудники МВД присоединились к республиканской акции «Лес! Дабро! Парадак!»-6

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
К нам обращаются лесхозы. Мы в обязательном порядке приезжаем и оказываем помощь. Сегодня находимся здесь, на Воложинской земле. Сюда мы приезжаем ежегодно и видим, что еще здесь много работы для нас. Люди должны делать все для того, чтобы наша страна стала краше и лучше. Когда мы принимаем участие в данных акциях, мы всегда наполняем их патриотизмом, любви к нашей Родине.

В итоге в Беларуси появилось еще около четырех гектаров леса. Общими усилиями высадили 30 тысяч саженцев.

# МВД Беларуси # Иван Кубраков

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