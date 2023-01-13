«Было незаконным моё увольнение». Как профсоюзы помогают разрешить проблему с нанимателем?

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды. Константин Герцев, СТВ:

Виктор Михайлович, знаем, не один год вы обиваете пороги госучреждений. В чем проблема?

Виктор Емельянов, пострадавший:

Я считаю, было незаконным мое увольнение.

– Где вы работали?

– Я работал в коммунальном жилищном унитарном предприятии «Ветковское» на должности инженера по охране труда и промышленной безопасности. 31 августа я получаю приказ, что 1 сентября меня увольняют с работы. Константин Герцев:

Светлана, что говорит буква закона? Действительно ли это так?

Светлана Котова, начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси:

Действительно, на предприятии, где работает гражданин, обратившийся за юридической помощью в профсоюзы, коллективный договор предусматривает обязанность нанимателя продлевать с работниками, которые не допускают нарушения трудовой исполнительской дисциплины, контракт на максимальный срок. Чего не было сделано нанимателем. Что такое коллективный договор? Это местная Конституция на предприятии, то есть это то соглашение между коллективом и нанимателем об определенных обязательствах, которые они на себя берут. В данном случае наниматель взял на себя обязательство, что с работниками, не допускающими нарушений трудовой исполнительской дисциплины, контракт будет продлеваться в таком порядке. Константин Герцев:

Ваш наниматель считает, что коллективный договор необязателен к исполнению?

Виктор Емельянов:

Считаю, так.

– Судебные разбирательства продолжаются на данный момент?

– Да, судебные разбирательства продолжаются. Я обратился в областной суд.

– То есть решение районного уже было?

– Было.

– И что районный постановил?

– Отказать в моих требованиях, в восстановлении работы отказать. За время вынужденного прогула отказать, моральный вред – отказать.

– На что они ссылались? Они тоже согласны, что коллективный договор…

– Да, они и ссылались, что, согласно коллективного договора, является несостоятельным.

– Вопрос к районному суду. Как они приняли такое решение? Светлана Котова:

Мы посчитали, что такое решение было принято без учета норм коллективного договора. С Виктором Михайловичем мы пошли во вторую инстанцию. Константин Герцев:

Когда вторая инстанция?

Виктор Емельянов:

22 декабря было, но решения еще нет. Светлана Котова:

Определение было принято, но пока нет на руках. Константин Герцев:

То есть уже было заседание в областном суде? Светлана Котова:

Да. Принято решение идти дальше, в более высокую инстанцию и обжаловать вынесенное определение. Константин Герцев:

То есть областной суд поддержал решение районного? Светлана Котова:

Да. Вместе с тем мы считаем, что если такая норма есть в коллективном договоре и наниматель изначально понимал… Константин Герцев:

А эта норма к обязательному исполнению?

Светлана Котова:

Она обязательная, потому что наниматель принял на себя такое обязательство. Он так и прописал. Константин Герцев:

Тогда на что они ссылаются? Может быть, на что-то другое? Светлана Котова:

Будем дальше бороться за права.

– А суд не уточняет?

– Суд принимает решение. Суд тоже ссылался на свою определенную позицию, на обоснования в том числе и нанимателя, которые были изложены им в суде. Вместе с тем мы считаем так, поэтому дальше будем принимать участие в защите трудовых прав работника. Константин Герцев:

Как вы оцениваете все, что происходит? Вам не обидно?

Виктор Емельянов:

Обидно. До души обидно. Я проработал в системе ЖКХ с 27 мая 1993 года. Как видите, доработался.

– Может, у вас какие-то конфликты на работе с новым руководством?

– Конфликт у меня был с новым руководством, я не отрицаю. Потому что так вести предприятие… Так довести предприятие до такого состояния, что просто жуть смотреть на все это.

– В общем, вы договорились.

– Да.

– Что думает федерация? По факту плюнули в лицо коллективному договору. Угрожали, что уволят по статье. Этих женщин хотели лишить работы без компенсации. Как им помогли? Подробности здесь.

Светлана Котова:

Посмотрите, сколько времени работник отработал на одном предприятии, какой у него стаж. Нареканий к нему в дисциплине, нарушении трудового порядка не было. Вместе с тем было принято такое решение. Константин Герцев:

То есть по нормам коллективного договора с ним обязаны были продлить. Светлана Котова:

Да, наниматель взял на себя такое обязательство. Константин Герцев:

С точки зрения бэкграунда были такие примеры в Федерации, когда сталкивались с такими грубыми нарушениями коллективного договора?