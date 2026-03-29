Католики Беларуси празднуют Вербное воскресенье

Католики сегодня, 29 марта, празднуют Вход Господень в Иерусалим, или Вербное (Пальмовое) воскресенье. Традиционно это происходит за неделю до Пасхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день, более двух тысяч лет тому назад, пришедшие на праздник Пасхи иудеи встретили Иисуса как мессию, пророка и великого чудотворца. Сегодня верующие стоят на богослужении с освященными в храме веточками вербы. Перед началом службы традиционно проводится шествие, во время которого исполняются праздничные богослужебные песнопения.

Этот праздник очень много значит для меня и для всех моих близких и знакомых, потому что это святой день. Это такой день, когда вот верба и весна, все оживает.

Вербное воскресенье открывает самый суровый и строгий пост перед Пасхой. У православных этот период начинается с понедельника и называется Страстная седмица. Но а завершением станет празднование Пасхи. Католики будут ее отмечать 5 апреля, а православные – 12 апреля.