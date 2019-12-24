Афанасьева: «На меня все смотрели: «Ну, что она там споёт, что она сделает». И приехала из Могилёва»

Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вас называют певицей №1 в стране, но в последнее время – целая россыпь молодых артистов. Чувствуется ли эта конкуренция у вас?
Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Вы знаете, я хочу сказать, это же хорошо, когда появляются молодые исполнители.
Вадим Щеглов:
И хорошо, когда есть конкуренция.
Инна Афанасьева:
Конечно.
Вадим Щеглов:
Двигатель прогресса, всегда заставляет шевелиться чуточку больше. Человек же по натуре ленив.
Инна Афанасьева:
И это правильно. И когда я появилась, я тоже была молодым исполнителем. И на меня все смотрели так, знаете: «Ну, что она там споёт, что она сделает».. И когда-то приехала из Могилёва. И поэтому я считаю, что это абсолютно нормально. У каждого времени есть своё поколение, которое будет приходить на смену другому.