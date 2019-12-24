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Афанасьева: «На меня все смотрели: «Ну, что она там споёт, что она сделает». И приехала из Могилёва»

24 декабря 2019 10:19
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Певица откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вас называют певицей №1 в стране, но в последнее время – целая россыпь молодых артистов. Чувствуется ли эта конкуренция у вас?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Вы знаете, я хочу сказать, это же хорошо, когда появляются молодые исполнители.

Вадим Щеглов:
И хорошо, когда есть конкуренция.

Инна Афанасьева:
Конечно.

Вадим Щеглов:
Двигатель прогресса, всегда заставляет шевелиться чуточку больше. Человек же по натуре ленив.

Инна Афанасьева:
И это правильно. И когда я появилась, я тоже была молодым исполнителем. И на меня все смотрели так, знаете: «Ну, что она там споёт, что она сделает».. И когда-то приехала из Могилёва. И поэтому я считаю, что это абсолютно нормально. У каждого времени есть своё поколение, которое будет приходить на смену другому.

Афанасьева: «На меня все смотрели: «Ну, что она там споёт, что она сделает». И приехала из Могилёва»-1

# Белорусские исполнители # Культура # Инна Афанасьева

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