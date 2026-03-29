В духовно-просветительском центре «Ковчег» проходит предпасхальный фестиваль «Радость»

Предстоящей Пасхе посвящен фестиваль «Радость» в Минске. Он проходит в духовно-просветительском центре «Ковчег». У посетителей есть возможность приобрести рукописные иконы, свечи, православную литературу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сюда съехались представители более 40 монастырей и храмов из Беларуси, России, Палестины, Греции, Молдовы и Сербии. Ежедневно предлагают товары, сделанные своими руками. Также для гостей проводят викторины, мастер-классы, показы кинофильмов и концерты. Кроме того, в программе – встречи в формате диалога с духовенством.

Андрей Афанасьев, писатель (Россия): Есть химические зависимости – это алкоголь, табак, другие наркотики. Про них мы примерно понимаем, как они формируются, как они создаются. Но проблема в том, что существуют и не химические зависимости, которые точно также формируются искусственно, у которых у человека нет в них потребности, но можно их искусственно сформировать. Вот этим сейчас занимаются компьютерные игры, социальные сети. И я до подростка, до молодежи пытаюсь донести вот эти алгоритмы, эти технологии.

Юлия Черепанова, директор мастерской «Творение» (Россия):

Наша мастерская была создана больше 30 лет назад. И главным в мастерской был камень. Любовь к нашему камню мы всегда передаем через наши оклады, иконы, панно. И камень это всегда то, что нас отличает от других икон.

3 апреля фестиваль «Радость» пополнится выставкой-ярмаркой ремесленников «Добродел». Все желающие смогут приобрести изделия из керамики, стекла и дерева.