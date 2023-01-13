Второклассники обратились к Ивану Кубракову за помощью. Как МВД помогло девочке-инвалиду из Минска?

Новости Беларуси. Марафон добрых дел продолжается. Подробностями трогательной истории сегодня поделились в МВД. В канун Старого Нового года благодаря участию главы ведомства милиционеры смогли помочь в очень важном деле столичной семье Кий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их дочь нуждалась в специализированной инвалидной коляске. И об этом Ивану Кубракову написали неравнодушные школьники – участники благотворительной акции «От сердца к сердцу». Второклассники Виктория Шиндюк и Максим Анаприенко попросили о помощи для маленькой Полины. Ребята рассказали, что родители девочки – настоящие герои. И уже много лет борются за ее жизнь. Но средств, чтобы обеспечить всем, не всегда достаточно. Просьба не осталась без ответа. Решение помочь было принято мгновенно. И 13 января делегация МВД приехала в гости к семье Кий с подарками.

Юлия Кий:

Очень дорогого стоит! Мы даже не рассчитывали на такое чудо, а это произошло. Такую коляску, я думаю, мы навряд ли смогли бы сами как-то купить. Намного облегчит нам нашу жизнь, потому что и реабилитация, и какие-то поездки, и все. Полина уже достаточно большая, это все проходит практически на руках. Мы сможем больше выезжать, больше выбираться, гулять. Верьте в чудеса, чудеса случаются.