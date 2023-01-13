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Угрожали, что уволят по статье. Этих женщин хотели лишить работы без компенсации. Как им помогли?

13 января 2023 17:40
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Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

Угрожали, что уволят по статье. Этих женщин хотели лишить работы без компенсации. Как им помогли?-1

Константин Герцев, СТВ:
Уволили «задним числом», нахимичили с бухгалтерией, махнули рукой на условия договора. Работодатель в погоне за длинным рублем все чаще бросает тень на себя и свое дело. Ошарашенным подчиненным только и остается смириться и собирать вещи. Впереди короткое «гуд бай» и длинная тропа центра занятости. Но уйти от ответственности по-английски получается не у многих. Ежемесячно белорусские суды возбуждают десятки производств по трудовым спорам. Потерпевшие работники в порыве отстоять свои интересы готовы достучаться до небес. Такие бюрократические пируэты, увы, бесследно не проходят. Вслед за служителями Фемиды на помощь приходят дети Гиппократа. И в том, и в другом случаях цена ошибки неизмерима.

Человеческая жизнь – вот самые громкие истории.

Угрожали, что уволят по статье. Этих женщин хотели лишить работы без компенсации. Как им помогли?-3

Казалось бы, рядовой вызов скорой помощи: жалобы на давление, учащенный пульс, боль в груди. Прибывшая бригада, осмотрев пациентку, принимает единственно верное решение – экстренная госпитализация. Сердце на выдохе своих возможностей. Врачи Слонимской ЦРБ битый час борются за ее жизнь и чудом купируют гипертонический криз. Недели спустя, сменив больничные оковы на узы веры, она склонится перед Всевышним с мольбой о людях в белых халатах.

Взвесив все за и против, Лилия Сулевска согласилась на встречу-откровение. За кадром – подруги по несчастью, перед – кипа документов, на которых восточная сказка с белорусским подтекстом.

Угрожали, что уволят по статье. Этих женщин хотели лишить работы без компенсации. Как им помогли?-5

Лилия Сулевска, пострадавшая:
Они приехали из чужой страны, в наш монастырь с чужим уставом. Они не хотят элементарно, по закону рассчитаться с местными людьми, наемными, которые верой и правдой на них работали.

Угрожали, что уволят по статье. Этих женщин хотели лишить работы без компенсации. Как им помогли?-7

В начале сентября сотрудники этого магазина одежды в Слониме получают уведомления о закрытии их торгового объекта. Директор, таджик по рождению и россиянин по паспорту, предлагает каждой написать заявление «по собственному». Альтернатива куда слаще – переехать в Молодечно, на вакансии еще в одном рае моды горе-бизнесмена.

Угрожали, что уволят по статье. Этих женщин хотели лишить работы без компенсации. Как им помогли?-9

Лилия Сулевска:
Нам просто реально последние две недели не давали спокойно работать. Был такой нервный… В кабинет звали по одному, угрожали, что мы вас уволим по статье. Мы пришли 1 числа сюда, они еще тут убирали свои полочки. Мы пришли на работу, а он нам говорит (у нас есть видео): «Зачем вы пришли? Вы тут не работаете». Я говорю: «Как? А трудовые где? Где приказ об увольнении?» Ничего нет.

Угрожали, что уволят по статье. Этих женщин хотели лишить работы без компенсации. Как им помогли?-11

Больше нечего вам здесь делать, 30-го магазин закрыт официально в исполкоме. Все, этот магазин не работает.
– Но вы нас не уволили! Вы нас уволили?
– Девчонки, идите дальше.
– Вы нас не увольняли, мы пришли на работу, поскольку мы не уволены.
– Хорошо, дальше идите в отдел кадров, в бухгалтерию, в исполком, в прокуратуру, здесь больше нечего делать!

«Было незаконным мое увольнение». Как профсоюзы помогают разрешить проблему с нанимателем – подробности здесь.

На следующий день их и вовсе не впустили в магазин. Но на тот момент еще сотрудницы решили не поддаваться на провокации и вызвали милицию, чтобы зафиксировать факт прибытия на работу.

Угрожали, что уволят по статье. Этих женщин хотели лишить работы без компенсации. Как им помогли?-13

Лилия Сулевска:
Милиционер спрашивает: «А где их трудовые?» – «У меня». – «А почему ты не пускаешь их?» – «А тут делать нечего». Милиция это подтвердила, в милиции все это есть. Милиция отправила это в горисполком.

Как позже призналась Лилия, такого отношения и следовало ожидать. Буква закона в этих стенах никогда ничего не значила. Манипуляции с товарными накладными, бирками, чеками в порядке вещей. Закрыть магазин они решили из-за ввода предельных торговых надбавок в конце 2022 года, честная конкуренция не в чести среди азиатских гуру ширпотреба.

Лилия Сулевска:
Приходим мы на работу… Тут шу-шу-шу: «Мы закрываемся!» Нас закрывают там, выключают свет, мы сидим. Налоговая идет! Мы сидим час, полтора, два. Сколько можно? Мы уже есть хотим. Идем есть, и нам говорят: «Уходите. Два дня не выходите, пока мы вам не позвоним».

Они все-таки получили заветные документы, но увиденная в них запись шокировала – уволены за отказ работать в изменившихся условиях.

Угрожали, что уволят по статье. Этих женщин хотели лишить работы без компенсации. Как им помогли?-15

Людмила Садыкова, профсоюзный инспектор труда:
Здесь нет никаких существенных изменений условий труда. Вообще нет. У него здесь пункт 1, статья 42 Кодекса «сокращение численности или штата работников», так как он предупреждает их о закрытии торгового объекта. То есть он его закрывает. Это явная часть 1 статьи 42. И тут даже не может быть каких-то разночтений. Это очень просто.

При этом законном раскладе предполагается и компенсация в размере трех среднемесячных зарплат, поэтому экс-напарницы решили последовать совету биг-босса и обратиться в прокуратуру. Все, маховик запущен, далее – инспекция труда, объединение профсоюзов.

Угрожали, что уволят по статье. Этих женщин хотели лишить работы без компенсации. Как им помогли?-17

Лилия Сулевска:
В Слониме очень трудно найти работу. Если бы они выплатили три оклада, это было бы «подушкой», на что прожить, пока мы ищем работу. У меня ребенок несовершеннолетний, мне не 18 лет. Меня не на всякую работу возьмут, не подхожу уже по возрастным категориям.

В ходе проверок выяснилось, что обещанного магазина в Молодечно нет в природе. За месяц уволенные собрали доказательную базу для подачи заявления в суд. Но даже на этом этапе пытались мирно договориться – на том конце провода все категорично.

Угрожали, что уволят по статье. Этих женщин хотели лишить работы без компенсации. Как им помогли?-19

Начальник отдела кадров:
Девочки, все, хватит! Вы меня очень «поуважали». Я хотела по-хорошему с вами.
– Мы тоже хотели по-хорошему.
– Вы хотели не по-хорошему.
– По закону мы хотели.

Вышло оно в пользу потерпевших, суд удовлетворил все требования истца и постановил выплатить каждой по 2 500 рублей компенсации. При этом самого директора и соучредителя в одном лице на процессе не было – строит новый бизнес, но уже в России.

Людмила Садыкова:
Когда я встретила уже после суда Лилию, она мне первым делом сказала: «Спасибо! Законы работают! Нас защитили!»

Угрожали, что уволят по статье. Этих женщин хотели лишить работы без компенсации. Как им помогли?-21

Лилия Сулевска:
Целая эйфория. Мы только вышли из суда, поехали в город с девчонками прогуляться. И встречаю Людмилу Борисовну. А я вся такая: мы выиграли! Мне неважно, будут ли эти деньги или не будут. Я сама себе доказала, что живу в стране, где есть законы.

Компания «ДанМода», которой и принадлежал закрытый магазин, работает до сих пор. Но ее руководитель выполнять предписания суда явно не спешит. Очередь за органами принудительного исполнения. Народный контроль тоже продолжит следить за развитием ситуации. Если в этом эпизоде Фемида однозначно на стороне потерпевших, то следующий репортаж из серии «вместе до конца».

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# Закон # Константин Герцев

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