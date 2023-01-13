Угрожали, что уволят по статье. Этих женщин хотели лишить работы без компенсации. Как им помогли?

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

Константин Герцев, СТВ:

Уволили «задним числом», нахимичили с бухгалтерией, махнули рукой на условия договора. Работодатель в погоне за длинным рублем все чаще бросает тень на себя и свое дело. Ошарашенным подчиненным только и остается смириться и собирать вещи. Впереди короткое «гуд бай» и длинная тропа центра занятости. Но уйти от ответственности по-английски получается не у многих. Ежемесячно белорусские суды возбуждают десятки производств по трудовым спорам. Потерпевшие работники в порыве отстоять свои интересы готовы достучаться до небес. Такие бюрократические пируэты, увы, бесследно не проходят. Вслед за служителями Фемиды на помощь приходят дети Гиппократа. И в том, и в другом случаях цена ошибки неизмерима. Человеческая жизнь – вот самые громкие истории.

Казалось бы, рядовой вызов скорой помощи: жалобы на давление, учащенный пульс, боль в груди. Прибывшая бригада, осмотрев пациентку, принимает единственно верное решение – экстренная госпитализация. Сердце на выдохе своих возможностей. Врачи Слонимской ЦРБ битый час борются за ее жизнь и чудом купируют гипертонический криз. Недели спустя, сменив больничные оковы на узы веры, она склонится перед Всевышним с мольбой о людях в белых халатах. Взвесив все за и против, Лилия Сулевска согласилась на встречу-откровение. За кадром – подруги по несчастью, перед – кипа документов, на которых восточная сказка с белорусским подтекстом.

Лилия Сулевска, пострадавшая:

Они приехали из чужой страны, в наш монастырь с чужим уставом. Они не хотят элементарно, по закону рассчитаться с местными людьми, наемными, которые верой и правдой на них работали.

В начале сентября сотрудники этого магазина одежды в Слониме получают уведомления о закрытии их торгового объекта. Директор, таджик по рождению и россиянин по паспорту, предлагает каждой написать заявление «по собственному». Альтернатива куда слаще – переехать в Молодечно, на вакансии еще в одном рае моды горе-бизнесмена.

Лилия Сулевска:

Нам просто реально последние две недели не давали спокойно работать. Был такой нервный… В кабинет звали по одному, угрожали, что мы вас уволим по статье. Мы пришли 1 числа сюда, они еще тут убирали свои полочки. Мы пришли на работу, а он нам говорит (у нас есть видео): «Зачем вы пришли? Вы тут не работаете». Я говорю: «Как? А трудовые где? Где приказ об увольнении?» Ничего нет.

– Больше нечего вам здесь делать, 30-го магазин закрыт официально в исполкоме. Все, этот магазин не работает.

– Но вы нас не уволили! Вы нас уволили?

– Девчонки, идите дальше.

– Вы нас не увольняли, мы пришли на работу, поскольку мы не уволены.

– Хорошо, дальше идите в отдел кадров, в бухгалтерию, в исполком, в прокуратуру, здесь больше нечего делать! «Было незаконным мое увольнение». Как профсоюзы помогают разрешить проблему с нанимателем – подробности здесь. На следующий день их и вовсе не впустили в магазин. Но на тот момент еще сотрудницы решили не поддаваться на провокации и вызвали милицию, чтобы зафиксировать факт прибытия на работу.

Лилия Сулевска:

Милиционер спрашивает: «А где их трудовые?» – «У меня». – «А почему ты не пускаешь их?» – «А тут делать нечего». Милиция это подтвердила, в милиции все это есть. Милиция отправила это в горисполком. Как позже призналась Лилия, такого отношения и следовало ожидать. Буква закона в этих стенах никогда ничего не значила. Манипуляции с товарными накладными, бирками, чеками в порядке вещей. Закрыть магазин они решили из-за ввода предельных торговых надбавок в конце 2022 года, честная конкуренция не в чести среди азиатских гуру ширпотреба. Лилия Сулевска:

Приходим мы на работу… Тут шу-шу-шу: «Мы закрываемся!» Нас закрывают там, выключают свет, мы сидим. Налоговая идет! Мы сидим час, полтора, два. Сколько можно? Мы уже есть хотим. Идем есть, и нам говорят: «Уходите. Два дня не выходите, пока мы вам не позвоним». Они все-таки получили заветные документы, но увиденная в них запись шокировала – уволены за отказ работать в изменившихся условиях.

Людмила Садыкова, профсоюзный инспектор труда:

Здесь нет никаких существенных изменений условий труда. Вообще нет. У него здесь пункт 1, статья 42 Кодекса «сокращение численности или штата работников», так как он предупреждает их о закрытии торгового объекта. То есть он его закрывает. Это явная часть 1 статьи 42. И тут даже не может быть каких-то разночтений. Это очень просто. При этом законном раскладе предполагается и компенсация в размере трех среднемесячных зарплат, поэтому экс-напарницы решили последовать совету биг-босса и обратиться в прокуратуру. Все, маховик запущен, далее – инспекция труда, объединение профсоюзов.

Лилия Сулевска:

В Слониме очень трудно найти работу. Если бы они выплатили три оклада, это было бы «подушкой», на что прожить, пока мы ищем работу. У меня ребенок несовершеннолетний, мне не 18 лет. Меня не на всякую работу возьмут, не подхожу уже по возрастным категориям. В ходе проверок выяснилось, что обещанного магазина в Молодечно нет в природе. За месяц уволенные собрали доказательную базу для подачи заявления в суд. Но даже на этом этапе пытались мирно договориться – на том конце провода все категорично.

Начальник отдела кадров:

Девочки, все, хватит! Вы меня очень «поуважали». Я хотела по-хорошему с вами.

– Мы тоже хотели по-хорошему.

– Вы хотели не по-хорошему.

– По закону мы хотели. Вышло оно в пользу потерпевших, суд удовлетворил все требования истца и постановил выплатить каждой по 2 500 рублей компенсации. При этом самого директора и соучредителя в одном лице на процессе не было – строит новый бизнес, но уже в России. Людмила Садыкова:

Когда я встретила уже после суда Лилию, она мне первым делом сказала: «Спасибо! Законы работают! Нас защитили!»