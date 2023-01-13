Угрожали, что уволят по статье. Этих женщин хотели лишить работы без компенсации. Как им помогли?
Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.
Константин Герцев, СТВ:
Уволили «задним числом», нахимичили с бухгалтерией, махнули рукой на условия договора. Работодатель в погоне за длинным рублем все чаще бросает тень на себя и свое дело. Ошарашенным подчиненным только и остается смириться и собирать вещи. Впереди короткое «гуд бай» и длинная тропа центра занятости. Но уйти от ответственности по-английски получается не у многих. Ежемесячно белорусские суды возбуждают десятки производств по трудовым спорам. Потерпевшие работники в порыве отстоять свои интересы готовы достучаться до небес. Такие бюрократические пируэты, увы, бесследно не проходят. Вслед за служителями Фемиды на помощь приходят дети Гиппократа. И в том, и в другом случаях цена ошибки неизмерима.
Человеческая жизнь – вот самые громкие истории.
Казалось бы, рядовой вызов скорой помощи: жалобы на давление, учащенный пульс, боль в груди. Прибывшая бригада, осмотрев пациентку, принимает единственно верное решение – экстренная госпитализация. Сердце на выдохе своих возможностей. Врачи Слонимской ЦРБ битый час борются за ее жизнь и чудом купируют гипертонический криз. Недели спустя, сменив больничные оковы на узы веры, она склонится перед Всевышним с мольбой о людях в белых халатах.
Взвесив все за и против, Лилия Сулевска согласилась на встречу-откровение. За кадром – подруги по несчастью, перед – кипа документов, на которых восточная сказка с белорусским подтекстом.
Лилия Сулевска, пострадавшая:
Они приехали из чужой страны, в наш монастырь с чужим уставом. Они не хотят элементарно, по закону рассчитаться с местными людьми, наемными, которые верой и правдой на них работали.
В начале сентября сотрудники этого магазина одежды в Слониме получают уведомления о закрытии их торгового объекта. Директор, таджик по рождению и россиянин по паспорту, предлагает каждой написать заявление «по собственному». Альтернатива куда слаще – переехать в Молодечно, на вакансии еще в одном рае моды горе-бизнесмена.
Лилия Сулевска:
Нам просто реально последние две недели не давали спокойно работать. Был такой нервный… В кабинет звали по одному, угрожали, что мы вас уволим по статье. Мы пришли 1 числа сюда, они еще тут убирали свои полочки. Мы пришли на работу, а он нам говорит (у нас есть видео): «Зачем вы пришли? Вы тут не работаете». Я говорю: «Как? А трудовые где? Где приказ об увольнении?» Ничего нет.
– Больше нечего вам здесь делать, 30-го магазин закрыт официально в исполкоме. Все, этот магазин не работает.
– Но вы нас не уволили! Вы нас уволили?
– Девчонки, идите дальше.
– Вы нас не увольняли, мы пришли на работу, поскольку мы не уволены.
– Хорошо, дальше идите в отдел кадров, в бухгалтерию, в исполком, в прокуратуру, здесь больше нечего делать!
«Было незаконным мое увольнение». Как профсоюзы помогают разрешить проблему с нанимателем – подробности здесь.
На следующий день их и вовсе не впустили в магазин. Но на тот момент еще сотрудницы решили не поддаваться на провокации и вызвали милицию, чтобы зафиксировать факт прибытия на работу.
Лилия Сулевска:
Милиционер спрашивает: «А где их трудовые?» – «У меня». – «А почему ты не пускаешь их?» – «А тут делать нечего». Милиция это подтвердила, в милиции все это есть. Милиция отправила это в горисполком.
Как позже призналась Лилия, такого отношения и следовало ожидать. Буква закона в этих стенах никогда ничего не значила. Манипуляции с товарными накладными, бирками, чеками в порядке вещей. Закрыть магазин они решили из-за ввода предельных торговых надбавок в конце 2022 года, честная конкуренция не в чести среди азиатских гуру ширпотреба.
Лилия Сулевска:
Приходим мы на работу… Тут шу-шу-шу: «Мы закрываемся!» Нас закрывают там, выключают свет, мы сидим. Налоговая идет! Мы сидим час, полтора, два. Сколько можно? Мы уже есть хотим. Идем есть, и нам говорят: «Уходите. Два дня не выходите, пока мы вам не позвоним».
Они все-таки получили заветные документы, но увиденная в них запись шокировала – уволены за отказ работать в изменившихся условиях.
Людмила Садыкова, профсоюзный инспектор труда:
Здесь нет никаких существенных изменений условий труда. Вообще нет. У него здесь пункт 1, статья 42 Кодекса «сокращение численности или штата работников», так как он предупреждает их о закрытии торгового объекта. То есть он его закрывает. Это явная часть 1 статьи 42. И тут даже не может быть каких-то разночтений. Это очень просто.
При этом законном раскладе предполагается и компенсация в размере трех среднемесячных зарплат, поэтому экс-напарницы решили последовать совету биг-босса и обратиться в прокуратуру. Все, маховик запущен, далее – инспекция труда, объединение профсоюзов.
Лилия Сулевска:
В Слониме очень трудно найти работу. Если бы они выплатили три оклада, это было бы «подушкой», на что прожить, пока мы ищем работу. У меня ребенок несовершеннолетний, мне не 18 лет. Меня не на всякую работу возьмут, не подхожу уже по возрастным категориям.
В ходе проверок выяснилось, что обещанного магазина в Молодечно нет в природе. За месяц уволенные собрали доказательную базу для подачи заявления в суд. Но даже на этом этапе пытались мирно договориться – на том конце провода все категорично.
Начальник отдела кадров:
Девочки, все, хватит! Вы меня очень «поуважали». Я хотела по-хорошему с вами.
– Мы тоже хотели по-хорошему.
– Вы хотели не по-хорошему.
– По закону мы хотели.
Вышло оно в пользу потерпевших, суд удовлетворил все требования истца и постановил выплатить каждой по 2 500 рублей компенсации. При этом самого директора и соучредителя в одном лице на процессе не было – строит новый бизнес, но уже в России.
Людмила Садыкова:
Когда я встретила уже после суда Лилию, она мне первым делом сказала: «Спасибо! Законы работают! Нас защитили!»
Лилия Сулевска:
Целая эйфория. Мы только вышли из суда, поехали в город с девчонками прогуляться. И встречаю Людмилу Борисовну. А я вся такая: мы выиграли! Мне неважно, будут ли эти деньги или не будут. Я сама себе доказала, что живу в стране, где есть законы.
Компания «ДанМода», которой и принадлежал закрытый магазин, работает до сих пор. Но ее руководитель выполнять предписания суда явно не спешит. Очередь за органами принудительного исполнения. Народный контроль тоже продолжит следить за развитием ситуации. Если в этом эпизоде Фемида однозначно на стороне потерпевших, то следующий репортаж из серии «вместе до конца».
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