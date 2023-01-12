Азарёнок: «Беларусь – тот самый золотник, который позолотит и всю великую Россию»

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, ход специальной военной операции и союз Беларуси и России. В гостях политолог Андрей Лазуткин и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Григорий Азаренок, СТВ:

Великая Россия с огромным экономическим потенциалом, по промышленности, к сожалению, либералами был нанесен удар, но тем не менее потенциал огромнейший. И они с нами, с Беларусью, которая меньше, но мы так взвешенно, вдумчиво, упорно движемся по этим интеграционным картам. И все на равных, все с уважением друг к другу. Тут я вспоминаю, как сказал однажды наш Президент: мал золотник, но дорог. Беларусь – тот самый золотник, который позолотит и всю великую Россию. Белорусизация России, как мы это называем.