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Азарёнок: «Беларусь – тот самый золотник, который позолотит и всю великую Россию»

12 января 2023 17:44
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, ход специальной военной операции и союз Беларуси и России. В гостях политолог Андрей Лазуткин и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Григорий Азаренок, СТВ:
Великая Россия с огромным экономическим потенциалом, по промышленности, к сожалению, либералами был нанесен удар, но тем не менее потенциал огромнейший. И они с нами, с Беларусью, которая меньше, но мы так взвешенно, вдумчиво, упорно движемся по этим интеграционным картам. И все на равных, все с уважением друг к другу. Тут я вспоминаю, как сказал однажды наш Президент: мал золотник, но дорог. Беларусь – тот самый золотник, который позолотит и всю великую Россию. Белорусизация России, как мы это называем.

Азарёнок: «Беларусь – тот самый золотник, который позолотит и всю великую Россию»-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Президент еще говорит о том, что там идет гармонизация законодательства. Не унификация, когда мы берем то же самое и здесь применяем, а мы сближаем наши налоговые, экономические системы. Для чего это делается? Не только для граждан. Наши граждане и так могут прекрасно жить, работать. Это делается для предприятий, потому что сегодня у нас растет товарооборот, и надо все закрепить юридически, потому что возникают вопросы по налогам, НДС, акцизам. Главное, о чем потом говорил Президент, – это рынок газа и нефти. Пока еще непонятно, какой он все-таки будет. Три года, договорились по цене, – это отсрочка. А за три года надо выработать механизм расчета этой цены. И вопрос еще того, что если мы будем там платить еще какие-то налоги по российскому образцу, то как этот сбор будет уплачиваться?

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# Беларусь-Россия # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Лазуткин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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